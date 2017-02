Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 februari 2017 09:01, 5 reacties • Feedback

Alcatel heeft op Mobile World Congress meerdere nieuwe apparaten aangekondigd. Onder andere brengt het bedrijf een Windows-2-in-1 met 12"-scherm en 4g-ondersteuning uit. Daarnaast verschijnt de A5 LED, een smartphone met led-verlichte cover.

De Plus 12 is de tweede 2-in-1 van Alcatel. Eerder verscheen de Plus 10. De Plus 12 heeft een 12"-scherm met resolutie van 1920x1080 pixels en een gewicht van 990 gram. Het systeem bevat een Celeron N3350 en het tabletdeel bevat usb-c, usb-a en micro-hdmi. Het toetsenbord zorgt voor lte-ondersteuning en kan als wifi-hotspot ingezet worden. Een prijs is nog niet bekend. Alcatel laat weten dart de Plus 12 voorlopig niet naar Nederland komt. Dat was bij de Plus 10 aanvankelijk ook het geval.



Daarnaast introduceert Alcatel enkele nieuwe smartphones, waaronder de A5 LED. Dit Android-model moet het vooral van zijn interactieve led-cover hebben. De cover zorgt voor verlichte notificaties en de gebruiker kan zelf patronen ontwerpen. Het 5,2"-scherm bevat 1280x720 pixels, de processor is een niet nader genoemde octacore, er is 2GB ram en er is 16GB opslag. De A5 LED heeft een 8-megapixelcamera en 5-megapixelfrontcamera. De adviesprijs is 199 euro.