Door Olaf van Miltenburg, maandag 20 februari 2017 08:44, 11 reacties • Feedback

Xiaomi heeft bevestigd zijn eigen system-on-a-chip te ontwikkelen en maakt hier op 28 februari meer over bekend. De soc zou volgens geruchten de naam PineCore dragen en over acht Cortex-A53-cores beschikken.

Xiaomi introduceert zijn eigen soc op 28 februari tijdens een evenement in Beijing, maar meer details staan er nog niet in de aankondiging op Weibo. Berichten over de komst van Xiaomi's eigen chipset zijn er al langer. In 2014 startte Xiaomi samen met de chipfabrikant LeadCore de joint venture Pinecone Electronics, waar Xiaomi een meerderheidsbelang van 51 procent in heeft.

De samenwerking met Leadcore leidde er onder andere al toe dat de instapsmartphone Redmi 2A met de LC1860C-processor van Leadcore werd uitgerust. Daarnaast zijn er geruchten over de komst van de Xiaomi Mi 5C, die volgens Mobile Indian over de eerste PineCore-octacore zou beschikken. Het zou gaan om een 14nm-soc met een kloksnelheid van 2,2GHz, die over een ARM Mali-T860 MP4-gpu voor de grafische verwerking beschikt.

Met de ontwikkeling van zijn eigen processor, schaart Xiaomi zich in de rij van smartphonemakers die hun eigen socs ontwikkelen zoals Apple, Samsung en Huawei.