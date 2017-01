Door Mark Hendrikman, zaterdag 28 januari 2017 13:50, 1 reactie • Feedback

Een firmware-update voor de Blackphone zorgt ervoor dat onofficiŽle exemplaren 'bricked' raken. Blackphone-ontwikkelaar Silent Circle controleert bij de nieuwste update de imei-nummers van de toestellen en stelt zo vast of het om een volledig geautoriseerd exemplaar gaat of niet.

Het gaat om update 3.0.8, zo schrijft Ars Technica. Bij bepaalde toestellen komt er na de installatie daarvan een melding in beeld waarop staat dat het om een 'ongeoorloofd toestel' gaat en dat het besturingssysteem uitgeschakeld wordt. De tekst benadrukt dat een Blackphone alleen bij officiële verkooppunten gekocht moet worden. Hoewel Ars spreekt van een telefoon die bricked raakt, staat er in de melding dat het os uitgeschakeld wordt. Mogelijk komt dat op hetzelfde neer, maar dat is niet zeker.

In een reactie aan Ars vertelt Silent Circle over de imei-controle. Het is echter niet helemaal duidelijk welke exemplaren nu precies buiten gebruik worden gesteld. Dat zullen in ieder geval vervalste exemplaren zijn van onofficiële fabrikanten, met imei-nummers die voor Silent Circle volledig onbekend zijn. Die worden doorgaans op eBay verkocht voor prijzen die veel lager liggen dan de officiële verkoopprijs. Mogelijk vallen er echter ook exemplaren onder die door de officieel gecontracteerde fabrikanten gemaakt zijn, maar die niet daadwerkelijk besteld zijn door Silent Circle.

In beide gevallen gaat het om toestellen die het os van het Zwitserse bedrijf draaien zonder expliciete toestemming daarvoor. Toch kan niet volledig uitgesloten worden dat gebruikers die een echte Blackphone hebben gekocht van deze maatregel alsnog de dupe worden. Ars heeft om verdere opheldering gevraagd.

Dat is os, genaamd SilentOS, is ietwat bijzonderder dan bijvoorbeeld Android met TouchWiz of HTC Sense erbovenop. Silent Circle belooft namelijk dat kritieke kwetsbaarheden in het os bijvoorbeeld altijd binnen 72 uur opgelost zullen worden. Daarnaast zijn er speciale functies als 'spaces' ontwikkeld. Dat zijn virtuele instanties van het os die naast elkaar op een toestel kunnen functioneren en geen data met elkaar delen. Op die manier kan een Blackphone fungeren als een werk- en een privé-telefoon.

De Blackphone werd in het leven geroepen als een smartphone waarbij privacy en veiligheid voorop staan. Aan het hoofd van de ontwikkeling staat pgp-bedenker Phil Zimmerman, die ook mede-oprichter van Silent Circle is. De smartphone heeft in de praktijk echter niet bijzonder veel succes geboekt. KPN had het toestel tijdelijk in zijn assortiment zitten.

