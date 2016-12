Door Arnoud Wokke, woensdag 21 december 2016 20:36, 88 reacties • Feedback

Microsoft gaat zogenoemde Precision-trackpads, die het zelf ook gebruikt voor de Type en Touch Covers voor Surface-tablets, op een gegeven moment verplicht stellen voor een 'Built for Windows 10'-stempel. De meeste hardwaremakers willen die stempel graag op de doos hebben.

Microsoft heeft op de eigen conferentie WinHEC aangekondigd om Precision-trackpads op te willen nemen in de lijst met verplichte hardware, ontdekte Windows Central in een eerder online gepubliceerde presentatie. Door de hardware in zoveel mogelijk Windows-laptops gelijk te trekken, wil Microsoft een betere gebruikservaring mogelijk maken dan met allerlei verschillende hardware mogelijk is.

Daarvoor neemt Microsoft de verplichting op in het Hardware Compatibility Program, een lijst van vereisten waar apparaten aan moeten voldoen om 'Built for Windows 10' op de doos te mogen zetten. Omdat veel fabrikanten dat willen, zou de Precision-trackpad in de toekomst op veel meer apparaten kunnen zitten, verwacht Windows Central.

Het is onbekend wanneer Microsoft de verplichting zal opnemen in de lijst. Volgens de slide tijdens de presentatie gebeurt dat nog niet met de Creators Update, die in het voorjaar van 2017 zal uitkomen.