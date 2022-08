Welshman zoekt naar weggegooide harde schijf met 180 miljoen euro aan bitcoin

James Howells gooide in 2013 per ongeluk een van zijn harde schijven weg. Deze bevat ongeveer 8.000 bitcoin, waarvan de gezamenlijke waarde momenteel op 180 miljoen euro uitkomt. Nu wil de 37-jarige Welshman 11 miljoen euro besteden om zijn harde schijf terug te vinden.

Volgens Howells ligt de harde schijf op een vuilnisbelt nabij zijn woonplaats Newport. De man heeft de gemeente al meerdere keren verzocht om toegang tot de vuilnisbelt te krijgen, zodat hij deze zelf kon afgraven. De gemeente weigerde dat echter, omdat de afgraving te veel ecologische risico's met zich mee zou brengen, zoals het ontsnappen van schadelijke gassen.

Toch gaf de Welshman niet op. Inmiddels heeft Howells 11 miljoen euro verzameld via investeerders om de schijf te vinden. Dat geld wordt besteed aan 'experts die de vuilnisbelt kunnen afgraven op een efficiënte en milieuvriendelijke manier'. De investeerders stellen de 11 miljoen euro beschikbaar zodra Howells groen licht heeft gekregen van de gemeente Newport.

Als de schijf wordt gevonden, dan willen de Welshman en de investeerders tien procent van de bitcoin op de harde schijf investeren om Newport te veranderen in een 'cryptohub'. "We hebben een hele lijst van goede zaken die we graag voor de gemeenschap willen doen", zegt Howells tegen de BBC. "Een van de dingen die we graag zouden willen doen op de stortplaats, zodra we die hebben schoongemaakt en ruimte hebben gemaakt, is het plaatsen van een energiecentrale met eventueel een paar windturbines. Daarnaast willen we een cryptominebedrijf opzetten dat duurzame energie gebruikt om bitcoin te mijnen voor de inwoners van Newport."

Ook wil Howells iedere inwoner van de stad omgerekend 60 euro aan bitcoin geven en in alle winkels kassa's installeren waar met de cryptovaluta kan worden betaald.

De gemeenteraad van Newport gaat echter niet in op het aanbod van de man. "We hebben wettelijke taken die we moeten uitvoeren bij het beheren van de stortplaats", zegt een woordvoerder tegen de BBC. "Een onderdeel daarvan is het overwegen van het ecologische risico voor de stortplaats en de wijdere omgeving. De voorstellen van de heer Howells brengen aanzienlijke risico's met zich mee die we niet kunnen accepteren en die we niet in overweging kunnen nemen".