WinSSHTerm is een gratis programma voor Windows dat PuTTY, WinSCP en VcXsrv combineert in een applicatie. Het gebruikt snelkoppelingen om nieuwe ssh-sessies te starten of tussen de verschillende sessies te wisselen, werkt met meerdere tabs of schermen en kan eenvoudig gegevens van programma's als PuTTY, PuTTY Session Manager, MobaXterm, SuperPuTTY, mRemoteNG en MTPuTTY importeren en beschermen met een hoofdwachtwoord. Versie 2.39.0 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen aangebracht:

Changelog New feature "Launch Tool": Enables many new use cases, such as easily opening RDP/VNC sessions externally (see github.com/WinSSHTerm/LaunchTools).

New entry "Open desc URL" added to the connection's context menu. This option opens a URL (saved in the "Description" field) in your default browser.

Enhanced usability for variables: It is now possible to use variables with hidden values and the password variable CON.PASSWD without setting a master password. This improves usability for the new Launch Tool (though setting a master password is still recommended).