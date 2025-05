Versie 4.4.1 van OpenAudible is uitgekomen. Met dit programma kunnen audioboeken worden beheerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, kan audioboeken direct downloaden van audible.com, en kan bestanden opslaan en converteren naar m4b- en mp3-formaat. Het programma is daarmee in zekere zin vergelijkbaar met Calibre, wat hetzelfde doet, maar dan voor e-boeken. In tegenstelling tot Calibre is het echter niet opensource. Het programma kan dertig dagen worden getest, maar om alle functionaliteit vrij te geven is een eenmalige aanschaf van een licentie noodzakelijk. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Changes in OpenAudible version 4.4.1 Minor update to 4.4. Fixed a bug with Get Info Dialog.

Added the new Annotations tab. Changes in OpenAudible version 4.4 Added integrated audio player

View annotations and notes in the Get Info window

Fixed several issues.

Several UI issues

Updated LGPL ffmpeg to support playback speed and new audio types.

New SWT library

Fixed a cover artwork display bug.