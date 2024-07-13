Software-update: Inno Setup 6.3.3

Inno Setup logo (75 pix) Jordan Russell Software heeft versie 6.3.3 van Inno Setup uitgebracht. Met dit programma kunnen op eenvoudige wijze installatiepakketten voor Windows worden gecreëerd. Het programma biedt de mogelijkheid om informatie toe te voegen aan het register, kan configuratiebestanden en snelkoppelingen aanmaken en heeft de mogelijkheid om de installatiebestanden te comprimeren. Verder kan natuurlijk een uninstaller worden toegevoegd en kan bij de installatie uit verschillende talen worden gekozen. In deze uitgave is de ondersteuning voor address space layout randomization verbeterd.

Changes in version 6.3.3:
  • Improved support for ASLR.

Inno Setup 6.20 screenshot

Versienummer 6.3.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Jordan Russell Software
Download https://www.jrsoftware.org/download.php/is.exe
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 13-07-2024 13:00 9

13-07-2024 • 13:00

9

Bron: Jordan Russell Software

Update-historie

13-08 Inno Setup 7.1.0 0
27-05 Inno Setup 6.7.3 0
18-02 Inno Setup 6.7.1 0
08-01 Inno Setup 6.7.0 4
21-11 Inno Setup 6.6.1 2
11-'25 Inno Setup 6.6.0 0
09-'25 Inno Setup 6.5.2 4
08-'25 Inno Setup 6.5.1 0
03-'25 Inno Setup 6.4.2 6
02-'25 Inno Setup 6.4.1 0
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Inno Setup

geen prijs bekend

3 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (9)

-Moderatie-faq
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zalazar 13 juli 2024 18:06
Prima software en het is vrij eenvoudig om een goede installer te maken.
Nadeel dat ik ondervond is, dat als je geen code signing voor de aangemaakte installer executables gebruikt, Windows Defender, en waarschijnlijk ook andere virusscanners, in sommige gevallen de executable aanmerkt als een virus.
Dit komt waarschijnlijk omdat mensen met minder goede bedeoelingen, deze software ook handig vinden om hun malware op je systeem te krijgen.
thomasv @zalazar13 juli 2024 19:20
Code signing is deze dag dan ook standaard gebruik om aan te tonen dat de software daadwerkelijk van de uitgever komt.
zalazar @thomasv13 juli 2024 22:22
Je kunt het wel standaard gebruik noemen maar voor een hobby project of open source project is dit niet zo goed werkbaar.
Organization Validated (OV) en Extended Validation (EV) code signing certificaten worden ook alleen aan bedrijven verstrekt. EV heb je nodig voor drivers. Daarnaast zijn er Individual code signing certificaten en die komen dan op je naam te staan
OV/Individual kost ca. 150-500/jaar en EV ca. 350-1000/jaar en dat komt dus jaarlijks terug.
Verder moet je zoals Safihre al aangeeft een heel proces door, want de CA wil uiteraard wel zeker weten wie achter de certificaat aanvraag zit. Mede hierdoor is er op het Internet nog vrij veel software te vinden waarvan de installer en/of executables geen Digital signature hebben.

[Reactie gewijzigd door zalazar op 22 juli 2024 23:23]

thomasv @zalazar13 juli 2024 23:05
Helemaal eens dat dit een aardig hoepelrijk proces is, en toch ben ik vanuit een random gebruikers oogpunt heel blij dat die hoepels er zijn en dat je OS actief waarschuwt dat een ontwikkelaar niet door die hoepels heen is gegaan. Je bent als gebruiker een gewaarschuwd mens op deze manier. Dit in tegenstelling tot oudere Microsoft OSen waarbij je lukraak welke code dan ook kon installeren enkel omdat het leuk gepackaged was alsof het "winzip" was bijvoorbeeld.
marcovtjetje @thomasv15 juli 2024 13:37
Je zou ook kunnen argumenteren dat die hoepels er juist voor zorgen dat veel gebruikers gedachteloos waarschuwingen door drukken, omdat ze dat gewoon zijn.
SirBlade @zalazar14 juli 2024 00:47
Hoe veel problemen zouden open source projecten krijgen als er een regel "alle nieuwe code moet (indirect) herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon" komt? En hoe veel situaties zoals het XZ debable zouden er door voorkomen kunnen worden.
Safihre @thomasv13 juli 2024 20:17
Maakt het wel lastig voor mij als open source developer. Ik kan het certificaat best betalen, maar dat krijg je alleen als natuurlijk persoon of al lang bestaand bedrijf. Dat moet je natuurlijk aantonen. Een stichting op een postbus mag bijvoorbeeld niet. Heb niet zo'n zin om met mijn eigen naam overal op te staan.
bbr 13 juli 2024 14:02
"Geen prijs bekend" - inno setup is gratis.

En een grote naam in Delphi land onder de windows installers.
FrankB99 14 juli 2024 13:26
Helemaal met bovenstaande commentaren eens.

- Fijne installer. Zeker ook de Pascal scripting is voor Delphi programmeurs heel fijn.
- Installers worden vaak ten onrechte gezien als virus. Heb zelf ervaringen met ExifToolGui (https://github.com/FrankBijnen/ExifToolGui/releases)
- Het kopen van een certificaat vind ik voor gratis software echt een NO-GO. En dan nog is het geen 100% garantie dat jouw installer niet als virus gezien wordt.
- Enige wat (tijdelijk?) helpt is bij de antivirus leverancier een false-positive melden. Maar eigenlijk is dat de omgekeerde wereld. Ik vind dat die antivirus maar moet bewijzen dat het een virus is. En ja ik snap dat die antivirus snel moet kunnen handelen, en dat er dan bij inschiet.

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