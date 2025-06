Versie 4.6.5 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Fransman Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Er zijn twee downloads beschikbaar. De ene bevat libtorrent 1.2, de andere versie 2.0. Voor de gebruikersinterface wordt van Qt6 gebruikgemaakt, wat betekent dat het niet langer op Windows 7 en 8 draait. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixed: Prevent app from being closed when disabling system tray icon

Fix Enter key behavior in Add new torrent dialog

Prevent invalid status filter index from being used

Add extra offset for dialog frame

Don't overwrite stored layout of main window with incorrect one

Don't forget to resume "missing files" torrent when rechecking WebUI: Restore ability to use server-side translation by custom WebUI

Fix wrong peer number Linux: Improve AppStream metadata