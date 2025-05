Er is met versienummer 9.8 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 29.400 titels, wat er 14 meer zijn dan twee weken geleden. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Mono engine updated to version 9.1.0.

IDL-generated files use fully interpreted stubs.

Improved RPC/COM support on ARM platforms. Bugs fixed in 9.8 (total 22): #3689 Microsoft Office 97 installer depends on stdole32.tlb be in v1 (SLTG) format

#33270 Cursor disappears during Installshield install

#37885 Battle.net launcher fails to set permissions on WoW files

#38142 Approach fields box only show 3/4 of one line

#44388 gldriverquery.exe crash on wineboot and company of heroes says no 3d

#45035 Buttons of the Radiosure program are missing

#46455 Desktop syncing app for Remarkable devices crashes on startup

#47741 Lotus Approach: Initial "Welcome" dialog not shown on startup

#51361 SimSig with Wine 6.18 breaks after upgrading from libxml2 2.9.10 to 2.9.12

#54997 msys2: gpg.exe fails because "NtSetInformationFile Unsupported class (65)" / FileRenameInformationEx

#55736 Solid Edge crashes after a couple of minutes

#55844 Paper tray options missing. Landscape orientation is ignored

#56041 iZotope Product Portal crashes

#56248 VTFEdit: Exception When Loading .VTF Files

#56309 Across Lite doesn't show the letters properly when typing

#56324 Falcon BMS launcher fails to start (native .Net 4.6.1 needed)

#56407 SaveToGame hangs during DWM initialization

#56472 Recettear opening movie blackscreen in Wine 9.5

#56581 Corsair iCUE 4: needs unimplemented function SHELL32.dll.SHAssocEnumHandlersForProtocolByApplication

#56598 Calling [vararg] method via ITypeLib without arguments via IDispatch fails

#56599 HWMonitor 1.53 needs unimplemented function pdh.dll.PdhConnectMachineA

#56609 vcrun2008 fails to install