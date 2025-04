Als je zelf een laadpaal voor de elektrische auto in elkaar wilt knutselen, kun je meestal een hoop geld besparen. In dat geval heb je onder meer een EVSE nodig, bijvoorbeeld de opensource SmartEVSE van fabrikant Stegen. Voor deze controller zijn verschillende firmwares beschikbaar, zoals de originele van Stegen, of een alternatieve door de community ontwikkelde versie met allerlei extra functionaliteit. Aan de laatste heeft de hier op Tweakers bekendstaande dingo35 meegewerkt, en hij is op dit moment eigenlijk nog de enige actieve ontwikkelaar. Dingo35 heeft besloten het project te forken en het onder eigen beheer uit te brengen. Versie 3.5.1 is verschenen en hierin zijn de volgende problemen verholpen:

Release v3.5.1 This is release is a bugfix release: Fixed a major bug where the SolarStopTimer was reset periodically when feeding the MainsMeter current API with a period time lower than 2 seconds

Add RFIDlastread to MQTT and REST API, so now you can automate your billing process

Some internal logging and cpu usage optimizations