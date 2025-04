Phil Harvey heeft versie 12.83 van ExifTool uitgebracht. ExifTool is een gratis en crossplatformprogramma waarmee de metadata van een groot aantal bestanden kan worden beheerd en bewerkt. Het werkt vanaf de commandline, maar er zijn oplossingen van derden beschikbaar waardoor het ook met een grafische gebruikersinterface kan worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe versies, maar de meeste uitgaven worden onder de bètavlag beschikbaar gesteld. Ook deze update wordt als ontwikkelversie aangeduid; de laatste stabiele uitgave is versie 12.76. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 12.83 Added SetTags helper function for use in advanced formatting expressions

Added a couple of new tags from the DNG 1.7.1 specification

Added a new Nikon Z lens

Added a couple of new QuickTime tags

Added a few more XMP-GCamera tags

Added build_geolocation utility to the full distribution

Decode a new CanonVRD tag and rename another one

Updates to Sony maker note decoding for newer models (thanks Jos Roost)

Minor change in -p option to avoid adding the trailing newline if the -b option is also used

Minor changes to GM PDR decoding for Gear and angle measurements

Removed Geolocation alternate language support from the standard distribution, and added PPLX feature codes

Set family 1 group name for NextBase 'nbmt' information to "Nextbase"

Fixed incorrect ID of a DNG tag

API Changes: Added IgnoreGroups option