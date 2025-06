Moritz Bunkus heeft versie 83 van MKVToolNix uitgebracht. Met dit programma kunnen matroskabestanden worden bekeken, bewerkt en geconverteerd. Zo kunnen geluidssporen en ondertiteling worden toegevoegd, verwijderd of juist als standaard worden ingesteld. MKVToolNix is een verzameling afzonderlijke commandlinetools, maar er wordt ook een grafische gebruikersinterface meegeleverd. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, macOS en diverse Linux-distributies. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features and enhancements translations: added a Belarusian translation of the programs & the man pages by prydespar (see AUTHORS ).

). mkvmerge, MKVToolNix GUI’s chapter editor: added support for reading chapters from ffmpeg metadata files. Implements #3676.

MKVToolNix GUI: added a new action type for execution after jobs or the queue finishes: quitting MKVToolNix. Implements #3677. Build system changes The bundled fmt library was updated to v10.2.1. Other changes Tons of changes were made to support the latest development versions of libEBML & libMatroska.