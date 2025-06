Versie 0.4.9 van OpenRCT2 uitgekomen, de opensource-versie van RollerCoaster Tycoon 2. Het project probeert zo veel mogelijk op het origineel te lijken, maar is in een moderne taal geschreven wat uitbreidingen en verbeteringen mogelijk maakt. Het is hiermee vergelijkbaar met bijvoorbeeld OpenTTD en OpenRA. Om het te kunnen spelen is het overigens wel noodzakelijk om het originele spel te hebben, want het heeft onder meer geluidsbestanden en de afbeeldingen nodig. In deze uitgave wordt onder meer een nieuw bestandsformaat geïntroduceerd waarmee het spel wordt opgeslagen. Dit verruimt diverse limieten, zoals de grootte van de speelvelden en het aantal karretjes in de ritten. De complete changelog voor deze uitgave, die de naam 'Welease Woger!' heeft meegekregen, is hieronder te vinden:

New: [#20376] Add Ukrainian language.

[#20709] [Plugin] Plugins can now check metadata from all registered plugins.

[#21376] Add option to reload an object (for object developers).

[#21413, OpenSFX#19] Add log flume lift sound effect (when “chainlift” is enabled).

[#21455] Add option to control hidden scenery.

[objects#282] Added RCT1 beta terrains. Improved: [#20093] Use new colours for guests’ clothing when they spawn.

[#21356] Resize the title bar when moving between displays with different scaling factors on Windows systems.

[#21388] Tooltips will now show even when an error message is present.

[#21423] Add mechanism to allow building partly underground.

[objects#272, objects#276, objects#277, objects#278, objects#279, objects#280, objects#281] Add most remaining ports of RCT1 ride and vehicle objects (for import only).

[objects#275, objects#284, objects#286] Add remaining RCT1 walls (for import only). Changed: [#21350] Group Dodgems and Flying Saucers vehicles.

[#21453] Reintroduce lost RCT1 Jet skis colour presets to the boat hire.

[objects#285] Mark old reversed train objects as compatibility objects. Fixed: [#17610] Some scenery items are unavailable in RCT1 scenarios.

[#18963] Research table in parks from Loopy Landscapes is imported incorrectly.

[#20164] Grass and Rock terrain objects cannot be de-selected.

[#20907] RCT1/AA scenarios use the 4-across train for the Inverted Roller Coaster.

[#21037] Map animations in the title sequence are stuck.

[#21208] Error message will stay open only for a brief moment when the game has been running a while.

[#21220] When creating a new park from a SC4 file, the localised park name is not applied.

[#21286] Cannot build unbanking turns with RCT1 vehicles.

[#21288] Text overlaps in the “About ‘OpenRCT2’” window for Arabic, Chinese, Japanese, Korean and Vietnamese.

[#21310] Some half loop elements require more clearance than their upward/downward counterparts.

[#21318] Virtual Floor for building scenery is not properly invalidated.

[#21330] Tooltips from dropdown widgets have the wrong position.

[#21332] Mini Helicopters and Monorail Cycles ride types are swapped in research within RCT1 scenarios.

[#21343] “Pause” and “Build Path” hotkeys do not work if top toolbar is hidden.

[#21347] Too many options are hidden if the platform has no file picker.

[#21350] Maze and Mini Golf track designs from RCT1 not shown in track designs list.

[#21425] Additional missing/misplaced land & construction rights tiles in Japanese Coastal Reclaim.

[#21484] Upkeep costs for some rides/facilities/shops are not calculated correctly.

[#21498] Crash when the size of text can’t be determined.

[objects#262, objects#263, objects#265, objects#266, objects#267, objects#268, objects#270, objects#271, objects#283] Various errors in expansion pack objects (original bug).

[OpenSFX#18] B&M Roar sound effect not looping correctly.