TechSmith heeft versie 2023.4.3 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Met dit programma kunnen op een eenvoudige manier video's voor trainingen en presentaties worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Feature Updates Added Valentine's Day 2024 cursor pack.

Adjusted Media Bin thumbnails to more accurately reflect the standard Canvas layout. Bug Fixes Fixed Canvas preview of visual fx which could be rendered incorrectly on proxy videos and/or vector graphics.

Removed deprecated link to Community Support from Camtasia Home.

Fixed a bug in Camtasia Home that prevented Recorder from being launched when using accelerator keys.

Fixed a bug that could prevent media from being added to the Library from the Media Bin.

Fixed a bug that could prevent some source files from being reversed or proxied.