Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 551.52 en zijn voorzien van een Windows Hardware Quality Labs-certificaat. Ze zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. Deze uitgave bevat onder meer verbeteringen voor het spel Skull and Bones. Verder vermeldt de changelog vier bugfixes en drie bekende problemen waarvoor nog geen oplossing is.

This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS technology including Skull and Bones which features DLSS Super Resolution.

Some users may experience intermittent micro-stuttering in games when vertical sync is enabled [4445940]

Red Dead Redemption 2: Stutter observed on some Advanced Optimus notebooks [4425987]

Immortals of Aveum: Addresses stability issues over extended gameplay [4415277] 3.1.2 Fixed General Bugs

Potential stutter may be observed when scrolling in web browsers on certain system configurations [4362307]