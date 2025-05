Als je een dns-look-up uitvoert, begint een recursor in eerste instantie met het stellen van de look-upvraag aan een dns-rootserver. Deze kan dan doorverwijzen naar andere servers, vanaf waar weer doorverwezen kan worden naar andere servers enzovoort, totdat uiteindelijk een server is bereikt die het antwoord weet of weet dat de look-up niet mogelijk is. Van dit laatste kan sprake zijn als de naam niet bestaat of de servers niet reageren. Het proces van het langslopen van verschillende authoritative servers heet recursie. Unbound is een dns-recursor met ondersteuning voor moderne standaarden, zoals Query Name Minimisation, Aggressive Use of Dnssec-Validated Cache en authority zones. Versie 1.19.1 is uitgebracht en hier zijn de volgende verbeteringen in aangebracht:

Bug Fixes Fix CVE-2023-50387, DNSSEC verification complexity can be exploited to exhaust CPU resources and stall DNS resolvers.

Fix CVE-2023-50868, NSEC3 closest encloser proof can exhaust CPU.