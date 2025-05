Versie 4.6.3 van qBittorrent is verschenen. Deze opensourcetorrentclient heeft versies voor Windows, Linux en macOS. Het programma wordt met Qt ontwikkeld en is gebaseerd op libtorrent (rasterbar) en Boost. Het programma is het geesteskind van de Fransman Christophe Dumez, die er sinds begin 2006 aan werkt. Tegenwoordig wordt het door de community onderhouden. Er zijn twee downloads beschikbaar. De ene bevat libtorrent 1.2, de andere versie 2.0. Voor de gebruikersinterface wordt van Qt6 gebruikgemaakt, wat betekent dat het niet langer op Windows 7 en 8 draait. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixed: Correctly update number of filtered items

Don't forget to store Stop condition value

Show correctly decoded filename in log

Specify a locale if none is set

Apply inactive seeding time limit set on new torrents

Show URL seeds for torrents that have no metadata

Don't get stuck loading on mismatched info-hashes in resume data