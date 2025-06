TechSmith heeft versie 2023.3.3 van Camtasia voor Windows en macOS uitgebracht. Met dit programma kunnen op een eenvoudige manier video's voor trainingen en presentaties worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een video over de werking van een bepaalde applicatie die met een voice-over wordt toegelicht, of een PowerPoint-presentatie samengevoegd met een opname van een lezing. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina, waar de mogelijkheden op een rijtje worden gezet. Sinds versie 2023.3.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Camtasia 2023.3.3 Feature Updates Added support for Dynamic Captions on audio that originates from Audiate.

Improved scaling behavior when in Crop mode: it is now simpler to return to 100% scale when cropping. Performance Improvements Improved performance of the Background Removal visual effect. Updates for IT Administrators Removed dependency on XceedZip. Bug Fixes Fixed a discrepancy that could take place between proxied videos and the exported result when using Corner Rounding.

Fixed a bug that could cause the Editor to briefly be shown before Camtasia Rev is displayed. Camtasia 2023.3.2 Bug Fixes Fixed translated text in Offline Activation workflow.