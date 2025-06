Nvidia heeft nieuwe stabiele GeForce-drivers uitgebracht. De drivers dragen versienummer 546.17 WHQL, zijn geschikt voor Windows 10 en hoger, en kunnen worden gebruikt op kaarten gebaseerd op de Maxwell-architectuur of nieuwer. In deze uitgave treffen we onder meer verbeteringen aan voor de spellen Call of Duty: Modern Warfare III en Starfield. De changelog laat verder weer enkele bugfixes zien en een aantal problemen die wel al bekend zijn, maar waar nog geen oplossing voor is.

Game Ready This new Game Ready Driver provides the best gaming experience for the latest new games supporting DLSS 3 technology including Call of Duty: Modern Warfare III and Starfield. Fixed Gaming Bugs [Alan Wake 2] Addressing gradual stability and performance degradation over extended periods of gameplay [4334633]

[Counter Strike 2] Improved NVIDIA Reflex functionality and performance [4361128]

[Starfield/Cyberpunk 2077] Stutter observed on some Advanced Optimus notebooks [4341762]

[Control] Game stability issues over extended periods of gameplay [4313811] Fixed General Bugs [OBS] Tearing issue when recording high resolution video [4359771]

[Notebook] GPU can become frozen in maximum performance state [4364631]

Windows 10 transparency effects are not displaying correctly after driver update [4335862]

Random Bugcheck may be observed on certain systems [4343844]

[Wallpaper Engine] Wallpaper shows tearing when cloned in multi-monitor configuration [4364562]

[Firefox Beta] Increased page file memory use when enabling RTX Video Super Resolution [4359080] Open Issues [Discord] When streaming gameplay, colors may appear muted [4349586]