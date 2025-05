Mozilla heeft een update voor versie 119 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. De browser, die sinds versie 116 minimaal Windows 10 of macOS 10.15 vereist, kan in deze uitgave onder meer afbeeldingen aan pdf-documenten toevoegen. Daarnaast kunnen nu bij het migreren vanaf een andere browser bepaalde extensies meegenomen worden en zijn er enkele maatregelen genomen die de beveiliging ten goede moeten komen. In versie 119.0.1 zijn verder nog de volgende drie problemen verholpen:

Fixed Fixed a bug causing colors in the <select> HTML element to not be applied to dropdown menu arrows. (bug 1861253)

HTML element to not be applied to dropdown menu arrows. (bug 1861253) Fixed a bug with the <input> HTML element state not changing when dynamically updating the disabled attribute on an ancestor <fieldset> . (bug 1861027)

HTML element state not changing when dynamically updating the attribute on an ancestor . (bug 1861027) Fixed a bug causing elements with the indeterminate CSS selector in a radio group to not update. (bug 1861346)

