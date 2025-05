De Mozilla Foundation heeft versie 115.4.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixed in version 115.4.2 No messages or calendar items were displayed on startup

Toolbar & Folder View widget fixes

Insert image dialog was not properly sized on some localized builds

The "unencrypted subject" icon was always briefly displayed when replying to a message

RSS feeds with lengthy attachment filenames cut off visible content

RSS feeds with no favicon displayed default icon in the folder color

NNTP messages that were previously downloaded were not displayed if the server went offline

Vcard photos were not imported when using opening the file with Thunderbird

Publishing calendars to invalid URLs did not display a helpful error

Publishing calendar events via authenticated WebDAV failed

Converting a message to an event failed when the message pane was not displayed

Redirect dialog displayed for WebDAV calendars was too small

Visual and Theme improvements