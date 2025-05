Nvidia heeft hotfixdriver uitgebracht die enkele problemen moet verhelpen in de onlangs uitgegeven versie 546.01 WHQL. De driver is geschikt voor Windows 10 en hoger, en kan worden gebruikt op kaarten die op de Maxwell-architectuur of nieuwer zijn gebaseerd. Deze uitgave moet onder meer het probleem verhelpen dat transparante effecten niet goed meer werken onder Windows 10. Verder moeten de stabiliteit en prestaties in het spel Alan Wake 2 verbeterd zijn.

This hotfix addresses the following issue: [Alan Wake 2] Addressing gradual stability and performance degradation over extended periods of gameplay [4334633]

Windows 10 transparency effects are not displaying correctly after driver update [4335862]

Random Bugcheck may be observed on certain systems [4343844]