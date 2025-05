De Mozilla Foundation heeft versie 115.3.2 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Fixes "Open in conversation" did not open messages in a thread view

News messsage with non-ASCII author name were incorrectly canceled

Localized "Re: " prefix was not stripped from news messages

Thunderbird attempted to load accounts missing server hostname, causing blank 3-pane window

Permission description strings were missing from Add-Ons Manager

Card View displayed incorrect recipient name for mail and news accounts, depending on folder

Spell check dictionary dialog sometimes pushed Close button out of view

Importing calendars from iCal files did not work under certain circumstances

Calendar invitations were not sent to event participants, only organizer

Calendar alarm dialogs with lengthy descriptions pushed buttons out of view

Various visual fixes