De Mozilla Foundation heeft versie 115.2.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s New Column separators are now shown between all columns in tree view Fixes Crash reporter did not work in Thunderbird Flatpak

New mail notification always opened message in message pane, even if pane was disabled

After moving an IMAP message to another folder, the incorrect message was selected in the message list

Adding a tag to an IMAP message opened in a tab failed

Junk/Spam folders were not always shown in Unified Folders mode

Middle-clicking a folder or message did not open it in a background tab, as in previous versions

Settings tab visual improvements: Advanced Fonts dialog, Section headers hidden behind search box

Various visual and style fixes