Software-update: Mozilla Thunderbird 115.2.1

Mozilla Thunderbird logo (79 pix) De Mozilla Foundation heeft versie 115.2.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts. Verder zijn er een spamfilter, spellingscontrole, kalender en adresboek, en heeft het een aanpasbaar uiterlijk. In versie 115 treffen we onder meer een nieuwe gebruikersinterface aan, die van Mozilla de naam Supernova heeft meegekregen. Verder zijn de kalender en het adresboek verbeterd, en worden links niet meer in Thunderbird geopend, maar in de standaard webbrowser. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

What’s New
  • Column separators are now shown between all columns in tree view
Fixes
  • Crash reporter did not work in Thunderbird Flatpak
  • New mail notification always opened message in message pane, even if pane was disabled
  • After moving an IMAP message to another folder, the incorrect message was selected in the message list
  • Adding a tag to an IMAP message opened in a tab failed
  • Junk/Spam folders were not always shown in Unified Folders mode
  • Middle-clicking a folder or message did not open it in a background tab, as in previous versions
  • Settings tab visual improvements: Advanced Fonts dialog, Section headers hidden behind search box
  • Various visual and style fixes

Mozilla Thunderbird

Versienummer 115.2.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-09-2023 16:24
7 • submitter: 1DMKIIN

12-09-2023 • 16:24

7

Submitter: 1DMKIIN

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

22-07 Mozilla Thunderbird 153.0 2
17-06 Mozilla Thunderbird 152.0 6
28-05 Mozilla Thunderbird 151.0.1 7
20-05 Mozilla Thunderbird 151.0 19
22-04 Mozilla Thunderbird 150.0 6
08-04 Mozilla Thunderbird 149.0.2 1
26-03 Mozilla Thunderbird 149.0 13
11-03 Mozilla Thunderbird 148.0.1 9
25-02 Mozilla Thunderbird 148.0 10
16-02 Mozilla Thunderbird 147.0.2 0
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Mozilla Thunderbird

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Reacties (7)

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Isnowiz 12 september 2023 17:46
Hele UI op de schop in een bugfix-release :(
Friemel @Isnowiz12 september 2023 18:43
Let op, het gaat om 115.* niet 102.*
Dus als je van 102 naar 115 gaat, ja dan is de UI veranderd.
jeroenathome @Friemel12 september 2023 19:03
Het is dan wel jammer dat dit met de vorige update erdoor is gedrukt. Het was niet mijn bedoeling om al over te stappen naar versie 115, maar met de vorige update gebeurde dit automatisch.

Het is niet dat ik tegen de nieuwe interface ben, maar ben wel verbaasd dat dit zonder melding is doorgevoerd.
Zidane007nl @jeroenathome12 september 2023 21:09
Dat is raar aangezien op de release pagina staat dat 115 alleen nog als aparte download wordt aangeboden.

https://www.thunderbird.n...rd/115.2.1/releasenotes/:
Thunderbird version 115 is only offered as direct download from thunderbird.net and not as an upgrade from Thunderbird version 102 or earlier. A future release will provide updates from earlier versions.
Heeft je distro de update misschien erdoor gedrukt?
beerse
@jeroenathome12 september 2023 21:23
Tja, waar had je de melding verwacht?
Bij de release van 115.0.0 waren veel gebruikers verbaasd dat ze niet automatisch de update kregen. Daar was een reden voor en die was ook ergens verscholen in de readme of zo iets.
Had je bij de vorige update van 102 het berich verwacht dat je daarna de volgende 115 kreeg? Of had je van 115 een bericht verwacht dat je was bijgewerkt? In beide gevallen zou dat nier reëel en relevant zijn...
erikmeuk3
@jeroenathome13 september 2023 11:04
ben wel verbaasd dat dit zonder melding is doorgevoerd.
Windows versie: Instellingen/Algemeen/Updates
Kun je kiezen voor "Controleren op updates, maar mij laten kiezen of ik deze wil installeren"
erikmeuk3
@Friemel13 september 2023 11:00
Toen ik van 102 naar 115 ging, ben ik ook even aan het puinruimen geweest in het UI.
Ook de "vaste ruimte" en de "scheiding streep" missen in de werkbalk opties.

Kon me ook niet vinden in de standaard thema's, ze sluiten nog niet aan op de nieuwe stijl.
Heb "Fresh green Leaves" er op gezet, in afwachting van een werkbaar donker thema.

Gelukkig doet plug-in "Filter on Folder Button" het nu ook weer.
Voor mij mogen die Filter knoppen wel geïntegreerd worden.
De functie zit te diep in het menu.

Ik kan er nog niet aan wennen dat Ctrl+Shift+F nu Afsluiten is, in plaats van zoeken.
Zoeken moet je nu, door met rechts op de map te klikken.
Ook help pagina's hebben dit ook nog niet aangepast.

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