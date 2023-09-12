Versie 1.7.3 van de opensource-ftp-server FileZilla Server is uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. Voorheen was het programma alleen beschikbaar voor Windows, maar tegenwoordig ook voor Linux en macOS. Sinds versie 1.7.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FileZilla Server version 1.7.3: Fixed a security vulnerability introduced in 1.7.0-rc1, update urgently recommended. Changes in FileZilla Server version 1.7.2: Fixed handling of the "processing" order status when creating Let's Encrypt certificates

Fixed an issue with sessions getting kicked if settings were applied