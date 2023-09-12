Software-update: FileZilla Server 1.7.3

FileZilla logo (75 pix) Versie 1.7.3 van de opensource-ftp-server FileZilla Server is uitgekomen. FileZilla Server is een kleine en krachtige ftp-server met onder andere ondersteuning voor fxp (het versturen van bestanden van de ene naar de andere ftp-server), beveiligde verbindingen (ssl en tls), gss-authenticatie en Kerberos-encryptie. Voorheen was het programma alleen beschikbaar voor Windows, maar tegenwoordig ook voor Linux en macOS. Sinds versie 1.7.1 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FileZilla Server version 1.7.3:
  • Fixed a security vulnerability introduced in 1.7.0-rc1, update urgently recommended.

Changes in FileZilla Server version 1.7.2:

  • Fixed handling of the "processing" order status when creating Let's Encrypt certificates
  • Fixed an issue with sessions getting kicked if settings were applied

FileZilla Server 1.0.1

Versienummer 1.7.3
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website FileZilla
Download https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1&type=server
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-09-2023 16:27
0 • submitter: 1DMKIIN

12-09-2023 • 16:27

0

Submitter: 1DMKIIN

Bron: FileZilla

Update-historie

06-05 FileZilla Server 1.12.6 0
19-03 FileZilla Server 1.12.5 0
14-03 FileZilla Server 1.12.4 5
13-02 FileZilla Server 1.12.3 0
11-02 FileZilla Server 1.12.2 1
11-12 FileZilla Server 1.12.1 2
20-11 FileZilla Server 1.12.0 0
09-'25 FileZilla Server 1.11.1 4
08-'25 FileZilla Server 1.11.0 1
07-'25 FileZilla Server 1.10.5 0
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FileZilla Server

geen prijs bekend

4 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

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