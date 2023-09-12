Software-update: UCheck 4.10.0.0

UCheck logo (79 pix) Adlice Software heeft versie 4.10.0.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma, met ondersteuning voor 249 programma's, kan software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden; de betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan verder de ondersteunde programma's ook installeren indien deze nog niet op de computer aanwezig zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.10.0.0:
  • Updated to core 6.12.1
    • Added custom locations config
    • Now using custom locations config into scanner
    • Fixed an issue where installed count was wrong
    • Minor Fixes
  • Added custom locations (Settings)
  • Added "Downloads" as default custom locations

UCheck

Versienummer 4.10.0.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Adlice Software
Download https://www.adlice.com/ucheck#alt_download
Bestandsgrootte 29,28MB
Licentietype Freeware/Betaald

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-09-2023 12:28 12

12-09-2023 • 12:28

12

Bron: Adlice Software

Update-historie

20-07 UCheck 6.7.5 0
23-06 UCheck 6.7.3 11
02-06 UCheck 6.7.2 0
07-05 UCheck 6.7.0 0
25-04 UCheck 6.6.1 3
13-03 UCheck 6.6.0 3
26-02 UCheck 6.5.4 9
19-01 UCheck 6.5.3 3
17-12 UCheck 6.5.2 0
17-11 UCheck 6.5.0 1
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UCheck

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (12)

-Moderatie-faq
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Pathogen 12 september 2023 12:47
Ik vind het vaak maar gek om een third party programma mijn drivers en updates te laten installeren. Hoe weet je dat je daadwerkelijk de software binnenkrijgt die je wilt, en niet een met malware geïnjecteerde versie?
Door zelf dichter bij de bron te blijven krijg je toch iets meer zekerheid.
Antiloop @Pathogen12 september 2023 13:31
er zijn hele (grote) bedrijven die op zoiets draaien, RMM Agents heten ze dan meestal, en die verzorgen dan de uitrol in het hele bedrijf (en is dan nog steeds third party) en ook niet zonder risico: review: Wat weten we over de Kaseya-ransomwareaanvallen?
nieuws: Ict-beheerder van notarissen Managed IT blijkt slachtoffer van ransom...
en vast nog wel wat meer

dit is daar gewoon een simpele variant op (zonder remote functies), je kunt vast ook de software gebruiken om alleen te kijken of er een update beschikbaar is en die dan zelf handmatig downloaden
naaitsab @Antiloop12 september 2023 14:37
Als je RMM enkel gebruikt voor software uitrol dan gebruik je er wel erg weinig functies van. In het bedrijfsleven wordt het vooral gebruikt voor (remote) beheer en zorgen dat de toko blijft draaien. Software deployment is daar een klein deeltje van.

-Werkplekken overnemen door helpdesk (en/of servers)
-Software uitrollen maar vaak net zo belangrijk inventarisaties draaien voor o.a. licentie checks van o.a. Microsoft en AutoDesk. En versie compliance, denk aan lekken in software Y versie X.
-Security software managen, vaak een gecombineerd product met je RMM of een integratie erin.
-Change management, wat is er veranderd op welke machine (hardware en software)
-Monitoring van machines, denk aan virusmeldingen, schijfruimte, uptime, netwerk en bepaalde services.
-Automation taken. Komt event X voor doe dan stap Y dat soort dingen.


Ik vraag me af wat je met dit pakket anno 2023 nog zou moeten. Nagenoeg alle gangbare software heeft zijn eigen update checks. Wellicht iets van vroeger of een pakket die de minder technische mensen een licentie 'aansmeert' onder de noemer up-to-date = veilig? Wat ergens natuurlijk gewoon klopt maar beetje overbodig.
Jbro 12 september 2023 15:13
Ucheck een jaar ofwat geleden gebruikt, was niet erg onder de indruk.
Vervolgens PatchMyPC en WinGet uitgeprobeerd:
- WinGet mist om de haverklap het eea; wil je updaten dan gaat het toch wel erg vaak mis (kan de update niet downloaden !)
- PatchMyPC is een redelijk programma; doet geen update van alles wat je op je PC hebt
Voordeel van PatchMyPC is dat je de downloads van de nieuwe programma kunt opslaan: heel handig als je meerdere PC's in het of je netwerk wilt updaten.

[Reactie gewijzigd door Jbro op 22 juli 2024 13:19]

MacPoedel @Jbro12 september 2023 16:22
Probeerde je Winget of WingetUI? Want het probleem dat jij omschrijft, had ik met WingetUI en niet met Winget vanop de command line.
Jbro @MacPoedel12 september 2023 16:31
Ik heb het geprobeerd met WingetUI ......
Ik heb het draaien op een workstation met 2x Xeon CPU's en 64 Gb memory en een dikke SSD als sytem disc, maar voordat WingetUI alles heeft gescand, duurt wel erg lang.
lilmonkey @Jbro12 september 2023 17:12
Winget (CLI) werkt bij mij erg snel en betrouwbaar. Wel staat nog niet alles erin (maar dat geldt voor UCheck en vergelijkbare tools natuurlijk ook) en zijn er een paar programma's die dependencies nodig hebben en daar ging Winget niet goed mee om, maar dat schijnt recentelijk gefikst te zijn.
MacPoedel @Jbro12 september 2023 17:53
Winget op command line werkt voor mij relatief snel op een laptop met Kaby Lake 4c8t CPU en 16GB RAM (en ja een SSD maar zelfs al is die laptop wat ouder, dat is nu toch wel echt standaard), het duurt 9 seconden om alle toepassingen die door Winget beheerd worden op te lijsten en ongeveer even lang om te scannen welke een update hebben. Maar het hangt ook af van hoeveel pakketten je geïnstalleerd hebt.

Wat ik gewoon wou zeggen was dat een bug in WingetUI niet noodzakelijk een bug is in Winget. De ontwikkeling zit niet bij dezelfde groep (Winget is van Microsoft zelf), en WingetUI maakt achterliggend wel gebruik van Winget maar om de één of andere reden heeft het toch meer problemen om sommige updates te installeren die vanop de command line met winget wel prima lukken.

Ik gebruik zelf Winget en Chocolatey door elkaar, maar vind Chocolatey wel handiger omdat die meer geautomatiseerd werkt, en je niet elke update nog eens individueel moet autoriseren zoals bij Winget wel meestal het geval is. Maar dat brengt ook risico's natuurlijk.
kondamin 12 september 2023 12:36
nutteloos geworden door Winget
pven @kondamin12 september 2023 14:12
Ik vroeg me al af wat de toegevoegde waarde was tov 'winget upgrade --all --include-unknown'. Niet zo veel dus. ;)

Ik draai soms PatchMyPC nog wel eens, maar winget mist niets.

[Reactie gewijzigd door pven op 22 juli 2024 13:19]

JustFogMaxi 12 september 2023 16:03
98% van de drivers doet Windows zelf...
Robertdw @JustFogMaxi12 september 2023 19:40
Dit gaat niet in eerste instantie over drivers, maar over applicaties. :)

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