Adlice Software heeft versie 4.10.0.0 van UCheck uitgebracht. Met dit programma, met ondersteuning voor 249 programma's, kan software op de computer up-to-date worden gehouden. Met de gratis uitvoering moet een scan handmatig uitgevoerd worden; de betaalde uitvoering kan dat periodiek automatisch doen en deze kan verder de ondersteunde programma's ook installeren indien deze nog niet op de computer aanwezig zijn. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 4.10.0.0: Updated to core 6.12.1 Added custom locations config Now using custom locations config into scanner Fixed an issue where installed count was wrong Minor Fixes

Added custom locations (Settings)

Added "Downloads" as default custom locations