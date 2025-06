Serato heeft kort geleden versie 3.0.10 van zijn diskjockeysoftware Serato DJ Pro en Serato DJ Lite uitgebracht. Beide programma's zijn de verdere ontwikkeling van Serato DJ en Serato DJ Intro, die op hun beurt weer de verdere ontwikkeling van Serato Scratch Live en ITCH waren. Een overzicht van de mogelijkheden en de verschillen tussen de Pro- en Lite-uitgaven is op deze pagina te bekijken. De changelog voor Serato DJ Lite is op deze pagina en deze pagina te vinden; dit is de changelog voor Serato DJ Pro sinds versie 3.0.8:

Serato DJ Pro 3.0.10 New Features Added support for the Hercules DJControl Inpulse T7 Other Changes Updated crossfader options in the setup screen for the Hercules DJControl Inpulse 500 Serato DJ Pro 3.0.9 New Features Added support for the Pioneer DJ OPUS-QUAD Other Changes Replace Pad Mode with Stems is supported for: Numark NS6II Hercules Starlight Mixars Duo & Mixars Duo MKII

Prompt to reconnect hardware in driver install notification Bug Fixes Saved Loops cannot be reordered easily

Audio playback does not work for TIDAL videos

Loading a Dolby Atmos or Sony 360 Reality Audio track in TIDAL will now load it's FLAC/AAC equivalent

Deck playback can be too fast when 'Use Laptop Speakers' enabled before DJ hardware connection

Stems are muted on a track loaded to a deck where the playhead was at the end of the track

Stem level mode does not always work correctly for Pioneer DJ DDJ-FLX10

Braker and Backspin labels reversed on Pad FX Display for Pioneer DJ DDJ-FLX10

Entering dual deck on Pioneer DJ DJM-S11 causes decrease in volume for deck 3 and 4

Can't override 'Disable needle search during playback' with shift for the Pioneer DJ XDJ-XZ and XDJ-RX3

Smooth Echo triggers when pausing a track when it shouldn't for Pioneer DJ DDJ-REV7

Main volume and speaker volume controls are re-mappable when they shouldn't be for Numark Mixstream Pro and Mixstream Pro Go

Rewards link in My Account menu goes to wrong URL

Status bar messages sometimes do not display when there are multiple to show

Fixed various crashes