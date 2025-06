Versie 8.6.2 van Cyberduck is uitgekomen. Dit programma, dat onder een gpl-licentie wordt uitgebracht, is een ftp-, sftp- en webdav-client, en heeft daarnaast ondersteuning voor diverse cloudopslagdiensten die van S3 of de OpenStack-api gebruikmaken. Het programma beschikt over een overzichtelijke interface en ondersteunt technieken als Spotlight, Bonjour, Keychain, Applescript en Growl. Daarnaast kun je gebruikmaken van verschillende, al geïnstalleerde teksteditors, waaronder BBEdit, TextMate, Mi, Smultron en CSSEdit. Cyberduck is in een groot aantal talen te gebruiken, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New: Allow to open connections without copying authentication code after login (Microsoft OneDrive, Sharepoint) Fixed: Segmented downloads with multiple connections per file causes transfers to fail (#13374)

Use recommended part size from authorization response for large file uploads (Backblaze B2) (#14856)

Skip determining if directory only contains hidden files (Backblaze B2) (#14775)

Does not show folders by default that do not contain a .bzEmpty placeolder file (Backblaze B2) (#14768)

Make settings in Preferences → Connection → Timeouts apply for transfers (#14737)

Copy or move files between containers (Azure) (#14826)

Upload with glob pattern including folders for local source has wrong target on server (CLI) (#14800)

Should not attempt to read metadata of existing files with no --preserve flag passed (CLI) (#14802)

Resolve tilde prefix in default path to home directory (SFTP)