Versie 12.5 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 12.5: Merge logs of individual steps (comparison, manual operation, sync)

Show total percentage in progress dialog header

Log and report errors during cleanup or exception handling

Skip folder traversal if existence check fails for other side of the pair

Automatically adapt batch options to prevent hanging a non-interactive process (Windows)

Support path lists for external applications: %item_paths%, %local_paths%, %item_names%, %parent_paths%

Create directory lock files with hidden attribute

Don't clear other side when right-clicking file selection

Fixed passive FTP when using different IP than control connection

Work around FTP servers silently renaming unsupported characters of temporary file