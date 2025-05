Versie 23.07 van MediaInfo is uitgekomen. Dit programma is bedoeld om meer te weten te komen over de eigenschappen van audio- en videobestanden. Het programma geeft uitgebreide informatie over de tags, gebruikte codecs en containers. MediaInfo is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, en kan met een grafische gebruikersinterface of via de commandline worden gebruikt. Het programma is geheel naar eigen smaak aan te passen en ook in het Nederlands te gebruiken. Verder zijn er uitgebreide mogelijkheden om de verzamelde informatie te exporteren. Kies bij het downloaden voor 'without installer', want de Windows-installatiebestanden bevatten adware. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Added: USAC conformance checker: update DRC presence check

USAC conformance checker: sbgp presence check

USAC conformance checker: difference between extra zero bytes and other extra bytes

ISO 9660: support of DVD video, with option for listing all contents

MPEG-7: support of collections (beta)

More Blackmagic RAW meta kinds

DTS-HD: DTSHDHDR header support (used for raw DTS-HD files) Bug correction: ADIF: fix wrong detection of lot of files as ADIF (Android and MediaInfoOnline)

USAC conformance checker: fix arith context handling in some corner cases

ADM: some tweaks about FFoA/Start/End time codes

Remove curl default ca info message in stdout