Bitwarden is een cross-platform en opensourcewachtwoordbeheerdienst die persoonlijke gegevens in een versleutelde digitale kluis opslaat. Het is in de basis gratis te gebruiken en voor een klein bedrag per jaar is er toegang tot diverse extra's, zoals kunnen inloggen met een hardwaresleutel voor extra veiligheid en opslagcapaciteit voor bijlagen. Bitwarden is beschikbaar online, als desktopclient, als mobiele app en als plug-in voor diverse webbrowsers. De changelog laat verder de volgende veranderingen en verbeteringen zien:

Changes in Bitwarden 2023.7.0 Login with device for self-hosted: Bitwarden applications connected to self-hosted servers can now log in by sending an authentication request to a registered device instead of using a master password (see here).

Forward Email alias integration: Connect the Bitwarden username generator to Forward Email for easy creation of email aliases (see here).

Browser extension TOTP auto-fill: Browser extensions will now auto-fill TOTP codes automatically unless you're using auto-fill on page load (see here).

Use auto-fill in <textarea>s: Bitwarden apps can now auto-fill credentials into HTML <textarea> elements.

elements. Create folders and collections from Vaults page: Folders and collections can now be created from the main Vaults page using the New button.