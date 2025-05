Er is een update verschenen voor de enkele dagen geleden uitgebracht versie 1.6.8 van Media Player Classic - Black Edition. Media Player Classic is een kleine no-nonsensemediaspeler met het uiterlijk van Windows Media Player 6.4. Nadat Gabest, de originele maker van MPC, de ontwikkeling staakte, zijn verschillende projecten ontstaan op basis van de opensourcecode. Home Cinema en Black Edition zijn daarvan de bekendste. MPC - BE kan overweg met de meestgebruikte mediaformaten, heeft ondersteuning voor hardwareacceleratie en is in meer dan 25 talen te gebruiken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

MPegSplitter Fixed detection of SMPTE 302M audio tracks. MatroskaSplitter Fixed navigation for MKA/WebM audio files. Always use index list. YouTube Fixed navigation for VP9+Opus clips.

Fixed opening of some Live broadcasts on YouTube.