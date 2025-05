Ubiquiti Networks heeft een zevende hotfix voor versie 2.0.9 van de firmware voor de EdgeMax EdgeRouter uitgebracht. De EdgeRouters kenmerken zich door uitgebreide instelmogelijkheden, maar vergen wel enige netwerkkennis om het goed draaiend te krijgen. Ook zijn lang niet alle instellingen via de gui aan te passen en moet je dus via de commandline aan de gang. De releasenotes voor deze uitgave maken melding van de volgende veranderingen en verbeteringen:

Require password change on first login.

Updated UISP Application connector.

Updated OpenSSL to fix recently reported CVEs.

Updated MiniUPnPd to fix a heap overflow vulnerability. (see here for more information)

[DPI] - Sometimes DPI is reporting wrong rx/tx counters.

[Offloading] - L2TP IPSec traffic is not being offloaded on Mediatek-based routers (ER-X, ER-X-SFP, EP-R6).

[Offloading] - VLAN traffic is not being offloaded on ER-12.

EdgeRouter firmware can be installed via the CLI, web interface or UISP. Detailed installation instructions are available here.

The ER-X/ER-X-SFP/ER-10X/EP-R6 has more limited storage, and in some cases, an upgrade may fail due to not enough space.

If this happens, remove the old backup image first (using delete system image CLI command, see here for more details).

