Versie 5.23 van EMDB is uitgekomen. EMDB, wat staat voor Eric's Movie Database, is een gratis programma waarmee een filmcollectie kan worden beheerd. Hoewel de download maar zo'n 5,8MB groot is, beschikt het programma over uitgebreide functionaliteit. Zo kan onder meer relevante informatie van onlinedatabases als IMDb, MovieMeter, TMDb en TheTVDB worden opgehaald, kan worden bijgehouden welke films uitgeleend zijn en kunnen films die op de harde schijf staan direct vanuit het programma gestart worden. EMDB kan worden gebruikt in diverse talen, waaronder in het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in release 5.23: Rotten Tomatoes import: Fixed Search for TV Series.

User Interface: Added Rotten Tomatoes Audience Score as selectable column.

User Interface: Added option to edit Rotten Tomatoes Audience Score.

User Interface: Tags are now always displayed sort by name.

User Interface: Fixed an issue with displaying tags.

Database: Custom Theaters were not stored properly.

Translations: Updated the Simplified Chinese, Catalan, German, Czech, French, Russian and Dutch translations.