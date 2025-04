Versie 6.1.1 van WinSCP is verschenen. Met dit opensourceprogramma kunnen op een veilige manier bestanden tussen twee computers worden gekopieerd. Het programma ondersteunt ftp, secure ftp en het oudere scp-protocol. WinSCP is niet alleen als een opzichzelfstaand programma beschikbaar, maar ook als plug-in voor de programma's FAR en Altap Salamander. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

WinSCP 6.1.1 released Translations completed: Brazilian Portuguese, Farsi and Portuguese; and updated: French and Italian.

Support for file masks in Keep local directory up to date extension. 1892.

TLS/SSL core upgraded to OpenSSL 1.1.1u.

Bug fix: Patterns in default values of extension options were escaped in an extension tooltip.

Bug fix: Calculate Directory Sizes command was redundantly in all local panel column context menus.

Bug fix: Thanks and transitioning help toolbar message in Store installation was not readable in Dark theme. 2198

Bug fix: MSI installer runs in Catalan language (or possibly fails) when used in GPO. 2199