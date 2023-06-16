Visual Studio Code is een opensourcecode-editor met ondersteuning voor IntelliSense, debugging, Git en code snippets. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Ondersteuning voor de gangbare script- en programmeertalen is aanwezig en het kan daarnaast via extensies uitgebreid worden. Microsoft heeft versie 1.79.2 uitgebracht en deze bevat de gebruikelijke hoeveelheid bugfixes en kleine verbeteringen.
The 1.79.2 update addresses these issues:
- ShellIntegration for fish is gone
- Welcome editor shows up with a delay and progress bars
- May 2023 Recovery 2
- git: refresh button get error
- VS Code 1.79.0 use root user can not open with cmd --no-sandbox --user-data-dir
- Notebook streaming output is appended when it should replace
- UNC allow list checks cannot be disabled in extension host