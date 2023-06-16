Software-update: Visual Studio Code 1.79.2

Visual Studio Code logo (79 pix) Visual Studio Code is een opensourcecode-editor met ondersteuning voor IntelliSense, debugging, Git en code snippets. Downloads zijn beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Ondersteuning voor de gangbare script- en programmeertalen is aanwezig en het kan daarnaast via extensies uitgebreid worden. Microsoft heeft versie 1.79.2 uitgebracht en deze bevat de gebruikelijke hoeveelheid bugfixes en kleine verbeteringen.

The 1.79.2 update addresses these issues:

Visual Studio Code

Versienummer 1.79.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Linux, macOS, Windows 10, Windows 11
Website Microsoft
Download https://code.visualstudio.com/#alt-downloads
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 16-06-2023 14:10
0 • submitter: Anonymoussaurus

16-06-2023 • 14:10

0

Submitter: Anonymoussaurus

Bron: Microsoft

Update-historie

05-08 Visual Studio Code 1.132.0 3
29-07 Visual Studio Code 1.131.0 5
23-07 Visual Studio Code 1.130.0 0
16-07 Visual Studio Code 1.129.0 5
25-06 Visual Studio Code 1.126.0 15
18-06 Visual Studio Code 1.125.0 8
10-06 Visual Studio Code 1.124.0 11
05-06 Visual Studio Code 1.123.0 2
29-05 Visual Studio Code 1.122.1 0
20-05 Visual Studio Code 1.121.0 9
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