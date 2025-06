Mozilla heeft een tweede update voor versie 113 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 113 heeft Mozilla onder meer verbeteringen aangebracht in de picture-in-picturevideoweergave, het zoeken in de adresbalk en de privémodus van de browser. Verder hebben wachtwoorden gegenereerd door de browser nu ook speciale tekens en worden bij het importeren van favorieten uit Safari of Chrome nu ook de favicons meegenomen. In versie 113.0.2 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed: Fixed an issue which caused Picture-in-Picture windows to not be snappable on Windows 11 or on systems with the FancyZones PowerToy installed (bug 1832331)

Fixed a video playback crash on some Windows systems with Intel graphics (bug 1831329)

Fixed a bug which could cause Firefox to freeze on some pages when loading them with the Developer Tools Web Console open (bug 1828026)

Fixed a bug which would cause the bookmarks and history sidebars to not properly react to the browser window being vertically resized (bug 1831535)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 113.0.2 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 113.0.2 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 113.0.2 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 113.0.2 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 113.0.2 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 113.0.2 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 113.0.2 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 113.0.2 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 113.0.2 voor macOS (Fries)