2Brightsparks heeft versie 10.2.116.0 van SyncBackFree uitgebracht. Dit programma is de eenvoudigste en daarmee meteen ook de gratis uitvoering van de back-upsoftware die dit bedrijf in de aanbieding heeft. Naast back-ups maken kan SyncBackFree data synchroniseren. Dit kan naar een locatie op dezelfde of een andere schijf, of naar een ander medium, zoals een cd-rw of usb-stick, of naar een ftp-server of ziparchief. Naast deze gratis uitvoering zijn er ook SyncBackSE en SyncBackPro, die voor respectievelijk 44 en 60 euro extra functionaliteit bieden. De changelog voor deze uitgave is hieronder te vinden:

Updated: Possible crash on program start on pre-Windows 10, e.g. Windows Server 2016

Profiles that run On Change do not use too many resources when they are using invalid directories

Manifest file corrected so interface scales correctly on Windows Server 2016

Connection timeout for email (send and retrieve) changed to 15 seconds from 60 seconds Fixed: Possible loop when profile run On Change and set to delete all empty directories and there are non-empty read-only directories

Default settings when using Microsoft SMTP email servers

(Pro): Unable to change SBMS connection settings if not an SBMS administrator