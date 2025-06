Versie 12.3 van FreeFileSync is uitgekomen. Met dit opensourceprogramma kan een back-up worden gemaakt of de inhoud van twee verschillende locaties worden gesynchroniseerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS, is niet afhankelijk van zaken als Java of een .NET Framework en is bovendien licht in gebruik. De Windows-download bevat aparte 32bit- en 64bit-versies, en biedt ook de mogelijkheid om het te gebruiken zonder het te eerst installeren. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in FreeFileSync version 12.3: Add custom notes to sync configurations

Highlight comparison and sync buttons

Show sync stats in config panel tool tip

Update config panel sync info even if cancelled

Support FTP listing format missing owner/group

Fixed "Class not registered" error during installation

Propagate process priority of launcher executable

Fixed config panel metadata being reset after renaming

Fixed config panel keyboard cursor after deletion/rename

Improved small icon resolution for high-DPI monitors