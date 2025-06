Poikosoft heeft versie 11 van EZ CD Audio Converter uitgebracht. EZ CD Audio Converter is een alles-in-een-programma voor het rippen, bewerken en converteren van audiobestanden en kan daarnaast ook worden gebruikt om cd's en dvd's te branden. Ondersteuning is aanwezig voor alle bekende audioformaten, waaronder mp3, aac, he aac, Dolby Pulse, Apple Lossless, flac, Vorbis, Opus en Windows Media Audio. Een licentie kost vier tientjes en het programma kan drie weken worden geprobeerd. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in version 11.0: Track/File list editing improvements

Improved layout when metadata panel is set to left or right

Improved metadata support, more metadata fields in the main user interface

Improved support for Release Date metadata tag (Year-field can contain either Release Year or Release Date)

Improved ID3V2 [mp3] and MPEG-4 ISO FF [m4a] metadata

Filename generation <Year> tag takes year from Release Date

Indicate 32-bit *floating point* audio in Bit Depth field

New recognized metadata fields Mixer Engineer Producer DJ Mixer

Codec updates Opus 1.4 with audio quality improvements Monkey's Audio [APE] 10.11 with support for 32-bit floating point samples compression