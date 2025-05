Versie 3.3.0 van Audacity is uitgekomen. Deze opensource-audio-editor, die beschikbaar is voor Windows, Linux en macOS, kan geluid opnemen, en wav-, aiff-, ogg- en mp3-bestanden importeren en exporteren. Het programma heeft een ongelimiteerde undo-functie en heeft daarnaast een grote verzameling effecten aan boord, zoals fade-in en fade-out, echo, tempowijziging en ruisonderdrukking. Meer effecten kunnen eenvoudig worden toegevoegd, want het programma ondersteunt onder meer Nyquist-, vst- en ladspa-plug-ins. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes Some of the built-in effects are now realtime capable (Bass & Treble, Distortion, Phaser, Reverb and Wahwah).

#4352 Added a new effect: Shelf Filter.

Added an initial (beta) version of Beats and Bars.

#4414 Reworked the bottom toolbar dock: Project Sample Rate is now found in Audio Setup -> Audio Settings (formerly known as Project Rate). The Snapping Toolbar (formerly known as Snap-To) is now independent of the Selection Toolbar. Added a new Time Signature Toolbar (beta). It is hidden by default.

#4212 Improved Zooming behavior slightly (more to come in the future).

#4393 Added a new ruler, Linear (dB). This ruler goes from 0 dBFS to -∞ dBFS and better reflects the volume as shown in the recording/playback meters.

#3820 When copying clips between projects, you now can choose between whether to copy smart clips or just the visible portion.

#4133 Added a delete button to the Cut/Copy/Paste toolbar. Bugfixes #1584 Audacity no longer dithers tracks unnecessarily.

#2427 Linux playback now handles output latency better (less stutters).

#3796 The EQ effect no longer resets clip names.

#3801 Audacity no longer crashes when trying to load projects with plugins that since have been deleted.

#4417 Resampling a track no longer trims it. Libraries FFmpeg 6 (avformat 60) is now supported.

Moved from Breakpad to Crashpad.

Extracted various libraries from within Audacity.