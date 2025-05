Versie 5.11 build 2428 van AIMP is uitgekomen. Deze gratis, lichtgewicht mediaspeler van Russische makelij heeft ondersteuning voor de populairste muziekformaten. Het uiterlijk heeft wat weg van het bekende Winamp en is door middel van skins aan te passen. AIMP heeft een 18-kanaalsequalizer aan boord en ondersteunt plug-ins. Verder kan het programma-cd's rippen, muziekbestanden converteren en tags bewerken. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Updated: Plugins: WebLyrics - providers list has been updated Fixed: Sound engine - unable to pause remote tracks (regression 2427)

Tag editor - an error occurs when closing the app if a plugin is installed that extends album art catalogs

tag editor - FLAC - produces an corrupted bit-steam if meta-data size is more than 16 MB