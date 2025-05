Versie 8.5.2 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, HTML, XML en PHP. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v8.5.2 bug-fixes and new features: Enhance “Edit with Notepad++” context menu and fix several issues. (Fix #13399, #13410, #13425, #13438, #13440, #13446, #13457)

Make Find/Replace dialog swap/copy button usage more explicit. (Fix #13368, #13021)

Fix unexpected caret column jump post brace match. (Fix #13433)

Add hits in-progress increased number to Search Progress dialog. (Fix #13364)

Add HTML Hexadecimal column and more items to ASCII panel. (Fix #13347)

Add ability to do leading spaces with Column Editor. (Fix #11148, #13309)

Add programming language support for Hollywood. (Implement #13417)

Fix dock panels visual glitch while finding in search results. (Fix #13402, #13459)

Fix Mark dialog’s Copy Marked Text button is not macro-able issue. (Fix #13405)

Dark mode enhancement: make focused combobox more visible. (Fix #13420)

Fix find dialog flicker issue. (Fix #9536, #13381)

Enhance Notepad++ icon’s display in system tray. (Fix #8971)

Fix some options in Mark dialog not remembered though the session issue. (Fix #13277)