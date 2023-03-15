De Mozilla Foundation heeft versie 102.9.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixes Notification about a sender's changed OpenPGP key was not immediately visible

TLS Certificate Override dialog did not appear when retrieving messages via IMAP using "Get Messages" context menu

Spellcheck dictionaries were missing from localized Thunderbird builds that should have included them

Tooltips for "Show/Hide" calendar toggle did not display

Various security fixes