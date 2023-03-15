Software-update: Mozilla Thunderbird 102.9.0

Mozilla Thunderbird 60 logo (80 pix) De Mozilla Foundation heeft versie 102.9.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 102 heeft Mozilla onder meer de gebruikersinterface en het adresboek een opfrisbeurt gegeven, is het importeren en exporteren van gebruikersaccounts eenvoudiger gemaakt en is het chatprotocol Matrix toegevoegd. In deze update zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixes
  • Notification about a sender's changed OpenPGP key was not immediately visible
  • TLS Certificate Override dialog did not appear when retrieving messages via IMAP using "Get Messages" context menu
  • Spellcheck dictionaries were missing from localized Thunderbird builds that should have included them
  • Tooltips for "Show/Hide" calendar toggle did not display
  • Various security fixes

Mozilla Mozilla Thunderbird

Versienummer 102.9.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/all/
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 15-03-2023 20:24 8

15-03-2023 • 20:24

8

Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

11-08 Mozilla Thunderbird 153.0.3 18
22-07 Mozilla Thunderbird 153.0 2
17-06 Mozilla Thunderbird 152.0 6
28-05 Mozilla Thunderbird 151.0.1 7
20-05 Mozilla Thunderbird 151.0 19
22-04 Mozilla Thunderbird 150.0 6
08-04 Mozilla Thunderbird 149.0.2 1
26-03 Mozilla Thunderbird 149.0 13
11-03 Mozilla Thunderbird 148.0.1 9
25-02 Mozilla Thunderbird 148.0 10
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Mozilla Thunderbird

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Reacties (8)

-Moderatie-faq
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jbijnens 16 maart 2023 08:17
Nog steeds problemen met Office365 enterprise edition.
Met 102.6.1 kan ik inloggen voor de mail van de universiteit. Met alle versies daarna, inclusief deze 102.9.0, niet meer.
beerse
@jbijnens16 maart 2023 11:46
Wat is het probleem?
En is het probleem alleen met office365 of met alle microsoft gebaseerde mail systemen zoals ook hotmail, msn, live en outlook (.nl en .com in de meeste gevallen)?

En heb jij (of de bijgaande beheerder) daarvoor de juiste instellingen gezet? Of is het alleen maar open voor outlook en de microsoft specifieke protocollen?

ohja, er is iets gewijzigd in de authenticatie tussen thunderbird en microsoft-systemen. Mogelijk moet je 'gewoon' je account opnieuw koppelen.
jbijnens @beerse16 maart 2023 14:08
Ik ben een Linux gebruiker.
Het gaat hier over de Enterprise editions, niet over hotmail, live, outlook, ... Daar is geen probleem mee.

Ik weet dat er OAuth2 is en die is geactiveerd in Thunderbird.
Ik weet ook dat de beheerders van Office365 Enterprise een applicatie toestemming moeten geven.
In dit geval is die toestemming gegeven, maar werkt die niet meer voor alle versies na 102.6.1
Als ik probeer mijn account opnieuw te koppelen dan moet er klaarblijkelijk een nieuwe toestemming gegeven worden, die ik "uit veiligheidsoverwegingen" niet meer krijg. Wat die "veiligheidsoverwegingen" zijn, wordt nooit uitgelegd.
De vragen waar ik mee zit zijn dan
- waarom werkt het dan in 102.6.1?
- moet voor elke nieuwe versie van Thunderbird er een nieuwe toestemming gegeven worden?
beerse
@jbijnens16 maart 2023 14:20
Enterprise Editions.... Dat is andere koek. Dat moet je bij je ticket bij thunderbird expliciet vermelden.

Met office365 sta ik (en volgens mij velen met mij) in de stand van wat microsoft op het publieke internet aanbied voor particulieren en het (klein) zakelijke gebruik tot (en met) wat ze aanbieden binnen het microsoft-for-non-profits gebeuren (https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/nonprofit). Dat is namelijk ook de (primaire) doelgroep van thunderbird gebruikers.

Enneh, nee het is niet zo vreemd dat er bij nog grotere instanties nog weer andere toegangszaken meespelen. Dat is echt iets voor enterprise omgevingen.

OhJa, er is de laatste tijd best veel gaande qua security, zowel bij thunderbird als ook bij microsoft. Denk bijvoorbeeld aan de diverse factoren in mfa en wie wat wanneer wel of niet aanbied.

Toegegeven: nu ik terug kijk zie ik in jou bericht achter 'office365' pas de opmerking 'enterprise edition'... Ik heb er zelf ook overheen gelezen.

[Reactie gewijzigd door beerse op 23 juli 2024 02:59]

Commandor1961 15 maart 2023 20:49
deze versie is er ook https://portableapps.com/apps/internet/thunderbird_portable
Genosha 16 maart 2023 08:32
Waarom qua screenshot altijd een Thunderbird client zonder actieve mailbox? Is het voor de Tweakers redactie moeilijk om een e-mail accountje op te zetten en deze te voorzien van wat valse inhoud? De screenshot geeft helemaal niet weer dat Thunderbird een goed en acceptabel alternatief is voor Outlook.
beerse
@Genosha16 maart 2023 14:24
Tja, met mailtjes in beeld is er toch een bepaalde mate van voyeur-isme.
En dat nog los van de datums in beeld die dan al snel aangeven dat het plaatje al wat ouder is...
Arumes @beerse16 maart 2023 19:57
En dat nog los van de datums in beeld die dan al snel aangeven dat het plaatje al wat ouder is...
Mee eens. Gelukkig heb je dat helemaal niet met versienummer 91.0 in beeld...

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