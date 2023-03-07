AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor de RX 400 en hoger. De drivers worden alleen nog voor Windows 10 en hoger aangeboden, Windows 7 en 8 worden als legacy aangeduid. Verder zijn er ook geen 32bit-drivers meer beschikbaar. In versie 23.3.1 treffen we verbeteringen aan voor de spellen Halo Infinite en Wo Long: Fallen Dynasty, en zijn er de nodige problemen verholpen. Ook is de optie om naar de fabrieksinstellingen terug te keren tijdelijk verwijderd om het onherstelbaar beschadigen van een Windowsinstallatie te voorkomen. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Support for: Halo Infinite Ray Tracing Update

Wo Long: Fallen Dynasty Fixed Issues Metrics overlay may intermittently re-size to 50% after gameplay.

Application crash may be observed while opening Premium Gold Packs in EA Sports FIFA 23.

Intermittent driver timeout may be observed in Halo Infinite in certain scenes with ray tracing enabled.

Corruption may be observed in Dying Light 2 around certain light sources.

Corruption may be observed in Returnal in certain scenes with ray tracing enabled on Radeon RX 6000 series GPUs.

Intermittent driver timeout, system freeze or BSOD may be observed using select displays on Radeon RX 7000 series GPUs. Known Issues High idle power has situationally been observed when using select high-resolution and high refresh rate displays on Radeon RX 7000 series GPUs.

Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations on Radeon RX 7000 series GPUs.

Some virtual reality games or apps may experience lower-than-expected performance on Radeon RX 7000 series GPUs.

Brief display corruption may occur when switching between video and game windows on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6700 XT.

Connection failure or black screen may be observed using Parsec client with AMD decoder setting.

Application crash may be observed while playing UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6700 XT.

The Performance Metrics Overlay may intermittently resize across the display on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6600M. As a temporary solution, users encountering this are recommended to disable the Performance Metrics Overlay.

The Performance Metrics Overlay may have some missing units when enabled, or situationally become truncated after changing display scaling settings. Important Notes Factory Reset has been temporarily disabled as precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades.