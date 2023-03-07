Driver-update: AMD Radeon Software Adrenalin Edition 23.3.1

AMD Radeon Software Crimson Edition logo (75 pix) AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. De drivers zijn geschikt voor de RX 400 en hoger. De drivers worden alleen nog voor Windows 10 en hoger aangeboden, Windows 7 en 8 worden als legacy aangeduid. Verder zijn er ook geen 32bit-drivers meer beschikbaar. In versie 23.3.1 treffen we verbeteringen aan voor de spellen Halo Infinite en Wo Long: Fallen Dynasty, en zijn er de nodige problemen verholpen. Ook is de optie om naar de fabrieksinstellingen terug te keren tijdelijk verwijderd om het onherstelbaar beschadigen van een Windowsinstallatie te voorkomen. De complete changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

Support for:
  • Halo Infinite Ray Tracing Update
  • Wo Long: Fallen Dynasty
Fixed Issues
  • Metrics overlay may intermittently re-size to 50% after gameplay.
  • Application crash may be observed while opening Premium Gold Packs in EA Sports FIFA 23.
  • Intermittent driver timeout may be observed in Halo Infinite in certain scenes with ray tracing enabled.
  • Corruption may be observed in Dying Light 2 around certain light sources.
  • Corruption may be observed in Returnal in certain scenes with ray tracing enabled on Radeon RX 6000 series GPUs.
  • Intermittent driver timeout, system freeze or BSOD may be observed using select displays on Radeon RX 7000 series GPUs.
Known Issues
  • High idle power has situationally been observed when using select high-resolution and high refresh rate displays on Radeon RX 7000 series GPUs.
  • Video stuttering or performance drop may be observed during gameplay plus video playback with some extended display configurations on Radeon RX 7000 series GPUs.
  • Some virtual reality games or apps may experience lower-than-expected performance on Radeon RX 7000 series GPUs.
  • Brief display corruption may occur when switching between video and game windows on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6700 XT.
  • Connection failure or black screen may be observed using Parsec client with AMD decoder setting.
  • Application crash may be observed while playing UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6700 XT.
  • The Performance Metrics Overlay may intermittently resize across the display on some AMD Graphics Products such as the Radeon RX 6600M. As a temporary solution, users encountering this are recommended to disable the Performance Metrics Overlay.
  • The Performance Metrics Overlay may have some missing units when enabled, or situationally become truncated after changing display scaling settings.
Important Notes
  • Factory Reset has been temporarily disabled as precautionary measure while we address isolated installation issues that have been reported during PC upgrades.

AMD Software

Versienummer 23.3.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 10, Windows 11
Website AMD
Download https://www.amd.com/en/support
Bestandsgrootte 598,00MB
Licentietype Freeware

Door Bart van Klaveren

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07-03-2023 • 18:03

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Bron: AMD

Update-historie

28-07 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.7.1 WHQL 14
24-06 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.6.2 15
02-06 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.6.1 WHQL 0
15-05 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.5.2 WHQL 8
07-05 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.5.1 17
20-03 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.3.1 13
27-02 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.2.2 26
12-02 AMD Radeon Software Adrenalin Edition 26.2.1 16
21-01 AMD Software Adrenalin Edition 26.1.1 22
11-12 AMD Software Adrenalin Edition 25.12.1 18
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Secsytime 7 maart 2023 18:43
Ah, was dus een probleem vanuit de driver.

Bij een van de laatste updates was men Windows corrupt geworden na de factory reset. Dat werd dus Windows opnieuw installeren 🤨
Astennu
@Secsytime7 maart 2023 19:03
In combinatie met een Windows update die tegelijkertijd draaide.
Maar het is wel een rare. Aangezien het eerder niet voor kwam zou het kunnen dat de driver de oorzaak was.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 01:15]

CMT @Astennu8 maart 2023 03:12
Ik heb gelukkig geen corruptie meegemaakt tot nu toe, maar wel dat de Windows agressief regelmatig zonder waarschuwing de driver vervangt door een generieke Windows variant.
Uitermate irritant, want ik test mijn hardware met oudere driver versies om eerlijke vergelijkingen te kunnen maken.

Ik kan mij dus voorstellen dat dit probleem deels te wijten is aan Windows / Microsoft.
SamuelJK @CMT8 maart 2023 08:55
Dat Windows dit doet is al best een tijd bekend helaas, je kan het makkelijk uitzetten als je DDU gebruikt.
PanaLover @Secsytime7 maart 2023 18:58
Sowieso wacht ik zelf een week of twee met update te installeren van Windhoos en andere drivers. Mocht het beveiligingstechnisch nodig zijn om een update meteen te installeren, dan is het een paar dagen. Tot die tijd kan internetten prima via telefoon. ;)
Op die manier heb ik geen "last" van vervelende updates.
Sinester @PanaLover8 maart 2023 08:39
Same, ik update eigenlijk alleen als ik denk dat ik meer performance uit nieuwe spellen kan halen, of als het echt nodig is voor andere redenen

Ik kan me niet herinneren de laatste keer dat ik driver issues heb mee gemaakt, daarom verbaasd het me ook hoe vaak je hier wat over leest.

Natuurlijk systemen zijn allemaal verschillend, dus het zegt weinig dat ik ze niet heb maar toch blijft dan vaak in het achterhoofd hangen.. wat heb je allemaal gedaan :z
CH4OS @Secsytime7 maart 2023 19:53
Deze bug had zelfs de FP gehaald: nieuws: AMD bevestigt bug in Radeon-gpu-drivers die Windows-installaties kan .... Mooi dat deze bug snel gefixed is.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 01:15]

4tro @CH4OS7 maart 2023 20:10
Denk erom, de bug is niet gefixed, ze hebben factory reset disabled als workaround terwijl ze zoeken naar de oorzaak. Het is zelfs niet zeker of het aan de factory reset lag geloof ik

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