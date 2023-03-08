Microsoft heeft versie 0.68.1 van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP en sinds halverwege 2019 is Microsoft ook bezig met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10 en hoger. De PowerToys bestaan op dit moment uit Awake, Color Picker, FancyZones, File Explorer Add-ons, Image Resizer, Keyboard Manager, PowerRename, PowerToys Run, Shortcut Guide en de Video Conference Mute. De changelog voor deze uitgave laat de volgende veranderingen en verbeteringen zien.
Release v0.68.1
This is a patch release to fix issues in v.068.0 to fix some bugs we deemed important for stability based on incoming rates.
- #24446 - Support
Ctrl+
Vas activation shortcut for Paste As Plain Text, as requested by some users. Warning: Overriding a default system shortcut might have unintended consequences.
- #24437 - Paste As Plain Text - Support pasting multiple times as Ctrl+V does (on pressing activation key while holding modification keys)
- #24491 - Set Paste As Plain Text default shortcut to Ctrl+Win+Alt+V to avoid conflicting with new Windows volume mixer shortcut.
- #24600 - Add PowerToys Run setting to disable thumbnails generation for files in order to narrow down the root cause of the crash.