Software-update: Bulk Crap Uninstaller 5.5

Bulk Crap Uninstaller logo (75 pix) Klocman Software heeft versie 5.5 van Bulk Crap Uninstaller uitgebracht. Met dit programma, dat onder een opensourcelicentie wordt uitgebracht, kunnen in een keer diverse programma's en Windows Store-apps van de computer worden verwijderd. Het voert eerst de standaard verwijderprocedure uit en scant vervolgens de computer op overgebleven snelkoppelingen en registersleutels om die ook nog te verwijderen. Na afloop kunnen eventueel ook nog externe programma's zoals CCleaner worden gestart. Ten slotte bevat het een start-upmanager, waarmee programma's die met Windows meestarten uitgeschakeld kunnen worden. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Changes in Bulk Crap Uninstaller version 5.5:
  • Fix typo GenerateMissingInformation in #403
  • Update Scoop support in #402
  • More Dutch translation improvements in #433
  • Update copyright in #456
  • Publish to WinGet in #455
  • 1144578 Added "Double click in application list action" setting under Interface
  • 4494080 Added ARM64 platform support to installer
  • 61d5def Look for Steam App leftovers in some of Steam's temp folders
  • 7f15b81 Fixed "Clear cache" button not being visible in some languages
  • d72788b Fixed window targeting crashing if BCU runs as 32bit but targeted process is 64bit
  • cc4b517 Fixed rare OutOfRange crash in first start wizard
  • beee03a Fixed crash during junk scan on some corrupted/malformed uninstaller data in registry
  • b9f06b5 Fixed crash when trying to Rename but nothing is checked on the list
  • be95b88 Fixed list refresh crash after Scoop or Steam was uninstalled, or one of BCU's uninstall helper apps was removed
  • 9c7b8a5 Fixed startup crash on systems with no accessible network interfaces
  • 4d348c7 Fixed CreateHandle crash when uninstall progress window is closed at a bad time
  • 9151595 Fixed list refresh crash after uninstalling Chocolatey
  • 3e92322 Fixed InvalidOperationException startup crash on systems with unusual DPI
  • 67922bc Fixed cached uninstall string being used instead of the latest uninstall string in some cases
  • 0d21e69 Fixed Steam apps not being listed if any app has "error" in its name
  • a42667c Fixed launcher not working in very deep folder paths

Bulk Crap Uninstaller

Versienummer 5.5
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Klocman Software
Download https://github.com/Klocman/Bulk-Crap-Uninstaller/releases/tag/v5.5
Bestandsgrootte 76,98MB
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

Downloads en Best Buy Guide

Feedback • 05-03-2023 17:07 31

05-03-2023 • 17:07

31

Bron: Klocman Software

Update-historie

10-06 Bulk Crap Uninstaller 6.2 9
06-03 Bulk Crap Uninstaller 6.1 11
03-03 Bulk Crap Uninstaller 6.0 5
07-'25 Bulk Crap Uninstaller 5.9 17
02-'25 Bulk Crap Uninstaller 5.8.3 14
11-'24 Bulk Crap Uninstaller 5.8.2 8
08-'24 Bulk Crap Uninstaller 5.8.1 18
05-'24 Bulk Crap Uninstaller 5.8 7
09-'23 Bulk Crap Uninstaller 5.7 6
05-'23 Bulk Crap Uninstaller 5.6 11
Meer historie

Lees meer

Bulk Crap Uninstaller

geen prijs bekend

Systeem- en netwerkutility's

Reacties (31)

-Moderatie-faq
31
29
15
0
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
DieMitchell 5 maart 2023 17:34
Dus dit is een beetje als een open source alternatief voor revo uninstaller?
d22wth @DieMitchell5 maart 2023 18:12
Dit programma kan programma’s selecteren en in een soort ‘wachtrij’ zetten om ze te deïnstalleren, eventueel ook silent
PureTryOut @DieMitchell5 maart 2023 19:39
Daar komt het op neer ja, met extra bijkomend voordeel dat het compleet gratis en geen betaalde "pro" versie heeft.
GekkePrutser 6 maart 2023 03:33
Zoiets zou fijner zijn voor mobiel. De meeste mobieltjes komen nu met zoveel afval apps. Op mijn Samsung rotzooi als upday (die je constant bestookt met onzin celebrity nieuws), Facebook, Twitter enz. Inclusief allerlei data vergarende achtergrond troep. Als ik die shit wil dan installeer ik het zelf wel.

Met een nieuw toestel ben ik altijd een hele tijd bezig met adb om al die rotzooi te verwijderen.. zou fijn zijn als daar een app voor was.
DeltaJuliett @GekkePrutser6 maart 2023 13:19
Daar kan je ook een bash script voor maken.
Dat gaat een stuk sneller voor de volgende telefoon.
JorisM @GekkePrutser6 maart 2023 14:47
Zoiets?

Universal Android Debloater

Wil je echt alles kunnen verwijderen dan zul je je telefoon wel moeten rooten ben ik bang.

[Reactie gewijzigd door JorisM op 23 juli 2024 10:19]

Kaastosti 5 maart 2023 20:19
Werkt dit alleen voor applicaties, of ook voor telemetry en dergelijke ongewenste functionaliteit?

Daar gebruik ik nu SophiApp voor na schone installatie. Nog voordat een machine internet toegang krijgt, even alle meuk er uit.
Iblies @Kaastosti6 maart 2023 11:30
O&O shutup schakelt heel veel (theoretisch alles) telemetrische nonsense uit.
https://www.oo-software.com/en/shutup10

Je hebt een “recommend” optie, maar als je ongeveer weet hoe Windows werkt en wat je ongeveer wel en niet nodig hebt kun je veel meer opties uitzetten.


Staat hier ook maar is al een tijd niet goed ge-update met de juiste versie
download: O&O ShutUp10 1.6.1398

edit;
met deze combinatie kun je prima een oudere machine (laptop) als browsermachine/tekstverwerker gebruiken.

[Reactie gewijzigd door Iblies op 23 juli 2024 10:19]

ari2asem 5 maart 2023 18:08
revo uninstaller ken ik niet.

maar dit programma gebruik ik zelf om microsoft bloatware te verwijderen (xbox, skype, onedrive, etc etc).
Venix1990 @ari2asem6 maart 2023 02:55
Ook erg fijn. In het verleden veel gebruikt
Hawkysoft 6 maart 2023 01:55
Erg blij met dit programma, scheelt me zoveel ellende met opschonen van software wat niet volledig kon deinstalleren.
sypie 5 maart 2023 18:48
Niet gekeken of gezocht maar van dit soort programma’s zou je graag een portable versie willen hebben.
marcelnooijen @sypie5 maart 2023 19:48
Zit er ook bij. Kun je kiezen namelijk.
sypie @marcelnooijen5 maart 2023 20:06
@ironx en @marcelnooijen daarom zei ik ook: niet gekeken en niet verder naar gezocht.

Toch bedankt voor de opheldering.
Denk dat deze maar eens gedownload gaat worden voor het geval ik weer eens een Windows machine schoon moet installeren. Zo kan ik daadwerkelijk alle zooi er uit halen die er niet in hoeft te zitten. Voor de verse images die ik regelmatig maak is dat zeker wel een fijne bijkomstigheid.
Xfade @sypie5 maart 2023 22:41
Je kan ook rechtstreeks een windows image aanpassen en bloat er uit halen. (en dan gelijk ook recente drivers er aan toe te voegen)
ChristopheS @Xfade6 maart 2023 02:43
hoe?
Xfade @ChristopheS6 maart 2023 03:25
Voorbeeld van drivers toevoegen aan een image: https://learn.microsoft.c...ows-image?view=windows-11 dit moeten dan uitgepakte installers zijn.

Voorbeeld van Windows 10 apps verwijderen van image: https://woshub.com/remove...s-install-wim-image/#h2_4 dit werkt ook met W11 media.

Ik kon zo snel niet m'n linkje naar w11 variant vinden. In principe mount je de install.wim van een windows iso op je huidige PC en pas je die aan. Dan kan je daar weer een image / usb stick van maken.
Eigenlijk maak je een beetje een oude Windows recovery disk die je eerder bij je laptop kreeg. Met de drivers en apps welke zij toegevoegd hebben. (of verwijderd in dit geval)
Kan volgens mij ook wel met NTlite, maar dat heb ik niet gebruikt sinds W7.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 23 juli 2024 10:19]

JorisM @ChristopheS6 maart 2023 15:09
Er zijn meerdere mogelijkheden en tooltjes hiervoor, maar deze twee vind ik het fijnst werken: MSMG Tool kit (+tutorial), of wat gebruiksvriendelijker en meer mogelijkheden (maar wel betaald voor premium functies) NTLite.

[Reactie gewijzigd door JorisM op 23 juli 2024 10:19]

JorisM @sypie6 maart 2023 15:07
Aanrader van mijn kant uit is dan de Windows Tool van Chris Titus. Een van de beste post-install tools als je het mij vraagt :)

Wil je alles er uit slopen voordat Windows geïnstalleerd wordt en de installatie image aanpassen?
Kijk dan eens naar MSMG Tool kit (+tutorial), of wat gebruiksvriendelijker en meer mogelijkheden (maar wel betaald voor premium functies) NTLite.
ironx @sypie5 maart 2023 18:54
Volg de download-link onderaan het artikel en hij staat er netjes tussen (BCUninstaller_5.5_portable.zip / 139MB) :)
marcelnooijen 5 maart 2023 19:48
Ideaal tooltje!
MonkeyDante 6 maart 2023 07:52
Nou dit gaat in me arsenaal voor portable cleanup, thanks voor het delen!
Roel1966 5 maart 2023 18:33
Zoals ik begrijp uit de omschrijving lijkt dit heel veel op Revo-uninstaller maar dan de open source versie. Misschien toch maar eens deze dan gaan proberen want Revo-uninstaller begint steeds meer te zeuren. Eerder was dat nog niet zo extreem maar tegenwoordig vliegen de pop-ups met reclame voor de pro versie je om de oren bij Revo-uninstaller.
Roel1966 @theduke19895 maart 2023 21:11
Op zich doet de free Revo versie ook verder alles maar het is alleen elke keer dat gezeur wat storend is. Om dan voor die paar keer een Pro versie te pakken vind ik gewoon zonde geld. Vaak dat ik dan ook Revo alleen installeer als ik wat wil verwijderen en vervolgens daarna weer verwijder.
maartend @Advanced035 maart 2023 21:33
Vertel.
andru123 @Advanced035 maart 2023 22:12
Hoe sloopt het windows, care to share?
Hawkysoft @Advanced036 maart 2023 01:55
Omdat je op dingen klikt waarvan je niet weet wat het doet? ok..
DrPoncho @Advanced036 maart 2023 14:40
Ik heb laatst m'n pc uit het raam gegooid, en ja hoor Windows ook volledig gesloopt. Dus ook dat zou ik niet aanraden.
JorisM @Advanced036 maart 2023 14:44
Hoe sloopt deze software Windows dan? Heb je een linkjewaar dit beschreven staat of een voorbeeld uit je eigen ervaring voor ons? :)

Ik gebruik dit pakket al een paar jaar en heb nog nooit gehad dat Windows niet meer goed werkte nadat ik hiermee dingen verwijderd had. OK, wel 1 keer dan, maar toen had ik me niet goed ingelezen wat een bepaald stukje software deed en welke consequenties het zou hebben als ik het zou gaan verwijderen...

Over het algemeen fijn programma waarmee je in batch zo'n beetje alle ongewenste software van je systeem kan verwijderen en er op kunt vertrouwen dat de achterblijfsels ook goed opgeschoond worden :)

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.