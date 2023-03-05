Klocman Software heeft versie 5.5 van Bulk Crap Uninstaller uitgebracht. Met dit programma, dat onder een opensourcelicentie wordt uitgebracht, kunnen in een keer diverse programma's en Windows Store-apps van de computer worden verwijderd. Het voert eerst de standaard verwijderprocedure uit en scant vervolgens de computer op overgebleven snelkoppelingen en registersleutels om die ook nog te verwijderen. Na afloop kunnen eventueel ook nog externe programma's zoals CCleaner worden gestart. Ten slotte bevat het een start-upmanager, waarmee programma's die met Windows meestarten uitgeschakeld kunnen worden. De releasenotes voor deze uitgave kunnen hieronder worden gevonden.

Changes in Bulk Crap Uninstaller version 5.5: Fix typo GenerateMissingInformation in #403

in #403 Update Scoop support in #402

More Dutch translation improvements in #433

Update copyright in #456

Publish to WinGet in #455

1144578 Added "Double click in application list action" setting under Interface

Added "Double click in application list action" setting under Interface 4494080 Added ARM64 platform support to installer

Added ARM64 platform support to installer 61d5def Look for Steam App leftovers in some of Steam's temp folders

Look for Steam App leftovers in some of Steam's temp folders 7f15b81 Fixed "Clear cache" button not being visible in some languages

Fixed "Clear cache" button not being visible in some languages d72788b Fixed window targeting crashing if BCU runs as 32bit but targeted process is 64bit

Fixed window targeting crashing if BCU runs as 32bit but targeted process is 64bit cc4b517 Fixed rare OutOfRange crash in first start wizard

Fixed rare OutOfRange crash in first start wizard beee03a Fixed crash during junk scan on some corrupted/malformed uninstaller data in registry

Fixed crash during junk scan on some corrupted/malformed uninstaller data in registry b9f06b5 Fixed crash when trying to Rename but nothing is checked on the list

Fixed crash when trying to Rename but nothing is checked on the list be95b88 Fixed list refresh crash after Scoop or Steam was uninstalled, or one of BCU's uninstall helper apps was removed

Fixed list refresh crash after Scoop or Steam was uninstalled, or one of BCU's uninstall helper apps was removed 9c7b8a5 Fixed startup crash on systems with no accessible network interfaces

Fixed startup crash on systems with no accessible network interfaces 4d348c7 Fixed CreateHandle crash when uninstall progress window is closed at a bad time

Fixed CreateHandle crash when uninstall progress window is closed at a bad time 9151595 Fixed list refresh crash after uninstalling Chocolatey

Fixed list refresh crash after uninstalling Chocolatey 3e92322 Fixed InvalidOperationException startup crash on systems with unusual DPI

Fixed InvalidOperationException startup crash on systems with unusual DPI 67922bc Fixed cached uninstall string being used instead of the latest uninstall string in some cases

Fixed cached uninstall string being used instead of the latest uninstall string in some cases 0d21e69 Fixed Steam apps not being listed if any app has "error" in its name

Fixed Steam apps not being listed if any app has "error" in its name a42667c Fixed launcher not working in very deep folder paths