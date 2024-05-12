Klocman Software heeft versie 5.8 van Bulk Crap Uninstaller uitgebracht. Met dit programma, dat onder een opensourcelicentie wordt uitgebracht, kunnen in een keer diverse programma's en Windows Store-apps van de computer worden verwijderd. Het voert eerst de standaard verwijderprocedure uit en scant vervolgens de computer op overgebleven snelkoppelingen en registersleutels om die ook nog te verwijderen. Na afloop kunnen eventueel ook nog externe programma's zoals CCleaner worden gestart. Ten slotte bevat het een start-upmanager, waarmee programma's die met Windows meestarten uitgeschakeld kunnen worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

General Add "Junk" removal switch to BCU-Console in #581

Hide main window when mouse-dragging to target an application in #609

Ignore BCU itself when mouse-dragging to target an application in #610 Translations Dutch typo's fixes, missing translations and fixed consistency in Dutch translation in #542

Update MainWindow.zh-Hans.resx in #559

Small typo in Portuguese version of RelatedUninstallerAdder in #565

Fix a small error in translation in #575

Update zh-Hans Translations in #590

fix spacing on questionable button text in #593

Add Vietnamese language support in #595