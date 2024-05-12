Software-update: Bulk Crap Uninstaller 5.8

Bulk Crap Uninstaller logo (75 pix) Klocman Software heeft versie 5.8 van Bulk Crap Uninstaller uitgebracht. Met dit programma, dat onder een opensourcelicentie wordt uitgebracht, kunnen in een keer diverse programma's en Windows Store-apps van de computer worden verwijderd. Het voert eerst de standaard verwijderprocedure uit en scant vervolgens de computer op overgebleven snelkoppelingen en registersleutels om die ook nog te verwijderen. Na afloop kunnen eventueel ook nog externe programma's zoals CCleaner worden gestart. Ten slotte bevat het een start-upmanager, waarmee programma's die met Windows meestarten uitgeschakeld kunnen worden. De changelog voor deze uitgave kan hieronder worden gevonden.

General
  • Add "Junk" removal switch to BCU-Console in #581
  • Hide main window when mouse-dragging to target an application in #609
  • Ignore BCU itself when mouse-dragging to target an application in #610
Translations
  • Dutch typo's fixes, missing translations and fixed consistency in Dutch translation in #542
  • Update MainWindow.zh-Hans.resx in #559
  • Small typo in Portuguese version of RelatedUninstallerAdder in #565
  • Fix a small error in translation in #575
  • Update zh-Hans Translations in #590
  • fix spacing on questionable button text in #593
  • Add Vietnamese language support in #595

Bulk Crap Uninstaller

Versienummer 5.8
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Klocman Software
Download https://github.com/Klocman/Bulk-Crap-Uninstaller/releases/tag/v5.8
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-05-2024 09:00 7

12-05-2024 • 09:00

7

Bron: Klocman Software

Update-historie

10-06 Bulk Crap Uninstaller 6.2 9
06-03 Bulk Crap Uninstaller 6.1 11
03-03 Bulk Crap Uninstaller 6.0 5
07-'25 Bulk Crap Uninstaller 5.9 17
02-'25 Bulk Crap Uninstaller 5.8.3 14
11-'24 Bulk Crap Uninstaller 5.8.2 8
08-'24 Bulk Crap Uninstaller 5.8.1 18
05-'24 Bulk Crap Uninstaller 5.8 7
09-'23 Bulk Crap Uninstaller 5.7 6
05-'23 Bulk Crap Uninstaller 5.6 11
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Bulk Crap Uninstaller

geen prijs bekend

Systeem- en netwerkutility's

Reacties (7)

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beugelaar 12 mei 2024 20:02
Zelf gebruik ik Revo Uninstaller Pro omdat ik er ook nog nooit van had gehoord. Het proberen zeker waard.
zordaz @beugelaar12 mei 2024 20:16
Ze hebben allebei hun voor- en nadelen. Beide niets mis mee
ArnieNFW 12 mei 2024 13:23
Ik had er nog nooit van gehoord, maar het klinkt als iets wat ik kan gebruiken.
Pineka 12 mei 2024 21:03
Toch is ook dit weer een tool waarbij je goed moet kijken wat hij verwijdert. Doe je dat niet dan kan het zijn dat hij Windows functies om zeep helpt.
saL-onE 12 mei 2024 21:51
Ik heb BCU en, al jaren, Revo Uninstaller Pro in gebruik. Het verschil tussen de 2 apps is voor mij dat je met BCU meer moet nadenken wat je doet, RUP werkt eenvoudiger, ook in de geavanceerde modus. Als ik dan toch echt geavanceerder moet zoeken/deinstalleren gebruik ik wel BCU.
RolandSmit 13 mei 2024 14:23
Als je in een besturingssysteem moet beginnen met rommel te verwijderen, dan kies je toch een ander OS? (Ja, Linux).
Yorick1234 13 mei 2024 15:43
Als het programma zich na zijn opschoon acties deïnstalleert om zijn naam eer aan te doen is dít de software die ik elke x maanden graag even gebruiken zal... 😅

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