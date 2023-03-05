Software-update: CrystalDiskInfo 9.0.0 bèta2

CrystalDiskInfo logo (75 pix) Crystal Dew World heeft een nieuwe versie van CrystalDiskInfo uitgebracht. Dit programma, dat onder de MIT-licentie wordt uitgebracht, geeft uitgebreide informatie over de drives in de computer. Er is ondersteuning voor traditionele harde schijven, maar ook voor ssd's en in mindere mate voor externe usb- en firewire-schijven. Naast het weergeven van smart-informatie is het mogelijk om de aam- en apm-instellingen aan te passen, mits de hardware dit ondersteunt. De verzamelde informatie kan in overzichtelijke grafieken worden weergegeven. Naast de standaardversie zijn er ook de Shizuku- en Kurei Kei-uitvoeringen. Deze bieden geen extra mogelijkheden, maar bevatten diverse animethema's. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

CrystalDiskInfo 9.0.0 bèta2
  • Improved Intel VROC support
  • Improved JMicron USB RAID (JMS56x) support
CrystalDiskInfo 9.0.0 bèta1
  • Added Intel VROC support
  • Improved JMicron USB RAID (JMB39x/JMS56x) support

CrystalDiskInfo 9.0.0 bèta2

Versienummer 9.0.0 bèta2
Releasestatus Beta
Besturingssystemen Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Website Crystal Dew World
Download https://crystalmark.info/download/zz/CrystalDiskInfo9_0_0Beta2.zip
Bestandsgrootte 6,03MB
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 05-03-2023 10:44
4 • submitter: danmark_ori

05-03-2023 • 10:44

4

Submitter: danmark_ori

Bron: Crystal Dew World

Update-historie

26-07 CrystalDiskInfo 9.9.2 0
19-05 CrystalDiskInfo 9.9.0 0
15-02 CrystalDiskInfo 9.8.0 5
08-'25 CrystalDiskInfo 9.7.2 1
07-'25 CrystalDiskInfo 9.7.1 0
06-'25 CrystalDiskInfo 9.7.0 8
03-'25 CrystalDiskInfo 9.6.2 0
03-'25 CrystalDiskInfo 9.6.1 0
02-'25 CrystalDiskInfo 9.6.0 2
11-'24 CrystalDiskInfo 9.5.0 0
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CrystalDiskInfo

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Systeem- en netwerkutility's

Reacties (4)

-Moderatie-faq
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Verwijderd 5 maart 2023 11:19
Is er ook ergens een goede uitleg van alle betekenissen?

Goed, ik snap dat als alles blauw is, dat een disk goed is. Maar wat houden de waarden in

Zo zie ik bijvoorbeeld bij temperature 73 en 60....
Geen idee wat dit inhoudt.
IrBaboon79 @Verwijderd5 maart 2023 11:36
Je zou eventueel dit kunnen proberen :)

https://en.wikipedia.org/..._and_Reporting_Technology
Anonymoussaurus
@Verwijderd5 maart 2023 12:25
https://gathering.tweaker...message/42161484#42161484
Jbro 5 maart 2023 16:03
de temperature is de airflow temperatuur en in de bovenste balk staan de temepraturen van de disks

voor de rest van de parameters (SMART) zie
https://en.wikipedia.org/..._and_Reporting_Technology

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